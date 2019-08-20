Единый общереспубликанский процессинговый центр (ЕОПЦ) совместно с партнерами в сфере электронной коммерции запустил торговую площадку Uzcardtrade.uz для юридических лиц с использованием корпоративных карт Uzcard.

С выходом Uzcardtrade.uz юридическое лицо, используя корпоративную карту, может проводить платежи в режиме 24/7. Это является заметным преимуществом по сравнению с другими формами оплат.

Uzcardtrade.uz разработан в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №249 от 2 августа 2016 года и является электронной ярмаркой, посредством которой покупатели могут использовать такие способы закупок, как «Запрос цен» и «Конкурентные закупки».

Ключевым преимуществом электронной ярмарки является использование электронных документов, в том числе доверенностей, счет-фактур и чеков. Эти документы формируются в электронном виде и оформляются с электронной цифровой подписью участников. Работа в данном направлении осуществляется совместно с компанией Faktura.uz.

В целях повышения исполнительской дисциплины участников электронной ярмарки внедрен механизм, гарантирующий исполнение обязательств, указанных в заключенных договорах. В частности, после заключения договора сумма закупаемого товара, работы или услуги блокируется или замораживается на корпоративной карте и переводится продавцу только после поставки и исполнения обязательств.

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