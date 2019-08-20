19 августа в Ташкентском городском суде по уголовным делам завершился открытый судебный процесс над бывшими руководителями Агентства по вопросам внешней трудовой миграции, сообщил «Газете.uz» исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Процесс проходил под председательством судьи Ташкентского городского суда по уголовным делам Орифа Киличева.

Среди подсудимых — Равшан Ибрагимов (1966 г. р., бывший начальник Агентства по вопросам внешней трудовой миграции), Улугбек Назаров (1977 г. р., бывший заместитель начальника агентства), Алижон Абдуллаев (1983 г. р., бывший начальник отдела агентства) и Озод Махсудов (1970 г. р., бывший директор Центра предвыездной адаптации и обучения агентства).

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 168 (мошенничество), пунктами «а», «б» части 3 статьи 28, 211(дача взятки), статьей 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) и пунктами «в», «г» части 2 статьи 278−2 (незаконный (несанкционированный) доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса.

Равшану Ибрагимову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, Улугбек Назаров приговорен к 12 годам тюрьмы, Алижон Абдуллаев — к 11 годам, Озоду Махсудову — к 11 годам. Они будут отбывать наказание в колониях общего режима, их также лишили права занимать руководящие и материально ответственные должности сроком на 3 года.

Уголовное дело в отношении бывших должностных лиц агентства было возбуждено Генеральной прокуратурой в ноябре 2018 года.