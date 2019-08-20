Любые попытки повлиять на обменный курс национальной валюты ограничениями «выходят боком», заявил первый заместитель министра финансов Узбекистана Тимур Ишметов на пресс-конференции во вторник.

«Валютный курс — один из барометров экономики. Мы просто должны бороться с последствиями, и никоим образом ни Центральный банк, ни правительство не имеет цели опять вводить себя и всех в заблуждение, пытаться манипулировать курсом и влиять на него искусственными методами», — сказал он.

«И экономическая теория, и опыт зарубежных стран, и наш собственный опыт показал, что любые попытки влияния на обменный курс посредством внедрения каких-то ограничений в итоге выходят боком со всеми вытекающими последствиями», — подчеркнул Тимур Ишметов.

Колебания курса, особенно из-за внешних факторов, неизбежны, и задача правительства и ЦБ — прогнозировать и принимать адаптивные меры, отметил первый замглавы Минфина.

Он добавил, что в ближайшие несколько лет объем импорта будет превышать экспорт, и «это нормально для развивающихся стран, которые проводят такие структурные реформы». Ситуацию, по словам Ишметова, можно улучшить, поощряя экспорт и прямые иностранные инвестиции.

«Уже есть понимание правительства, что привлечение прямых иностранных инвестиций и вообще любых частных инвестиций сфокусируется с экономической на юридическую сторону. Драйвером частных инвестиций должны быть, в первую очередь, защита частной собственности и верховенство закона», — подчеркнул он.

Тимур Ишметов считает, что пытаться прогнозировать курсы и называть какие-то цифры «хорошими или плохими» неправильно: «Сейчас мы говорим, что инфляция у нас высокая, но она была высокой и в предыдущие годы тоже. Другое дело, что мы уже перешли на открытую публикацию статистических данных, чтобы нам самим, экономическим ведомствам, принимать правильные решения. Инфляцию вместе с обменным курсом мы сможем понижать постепенно. Заранее говорить и обещать, что придем к однозначной инфляции к такому-то периоду, или что курс не будет девальвироваться с такого-то уровня, мы не можем сказать, но наша задача — показывать свое видение о тех факторах, которые могут влиять на эти изменения».

Он заверил, что правительство и ЦБ будут работать не только над минимизацией влияния внутренних факторов на обменный курс, но и пытаться нивелировать внешние факторы за счет ужесточения фискальной дисциплины. «Это все, что правительство должно делать, исключительно экономическими методами», — резюмировал первый замглавы Минфина.