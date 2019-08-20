С 16 августа акционерный инновационный коммерческий банк «Ипак Йули» начал обслуживание карт платежной системы MasterCard через свои банкоматные и терминальные сети.





«В 2018 году мы получили принципиальное членство в платежной системе. И сейчас реализовали первую часть проекта, заключающуюся в обслуживании карт MasterCard в нашей терминальной и банкоматной сети», — отметил Умид Исмаилов, начальник управления развития розничного бизнеса.





Банк «Ипак Йули» имеет широкую банкоматную сеть, которая обслуживает международные карты Visa и UnionPay. В банке считают, что внедрение эквайринга MasterCard позволит охватить рынок обслуживания международных карт, так как около 50% иностранцев посещают Узбекистан с картами именно этой платежной системы.

Банк «Ипак Йули» также будет эмитировать карты MasterCard. Реализация проекта намечена на четвертый квартал 2019 года.

На правах рекламы.