Пластиковые окна дома или в офисе создают герметичную атмосферу, поэтому стоит проветривать комнату по два-три раза в день. Закрытые окна не только не пропускают лишний шум, но и свежий воздух, что может привести к образованию плесени из-за избыточной влаги в помещении. Можно откинуть створку окна в режиме проветривания, но в таком случае не избежать проникновения насекомых и осадков в плохую погоду.

Во время ремонта или строительства нового дома стоит задуматься над установкой окон с новым способом проветривания вместо обычных поворотно-откидных. По сравнению со стандартным способом вентиляции, окна с функцией параллельного открывания обладают рядом преимуществ. Прежде всего, это комфорт, безопасность, а также энергоэффективность.





Компания IMZO совместно с фурнитурой Winkhaus предлагает на рынке Узбекистана инновационное решение для безопасного и комфортного проветривания помещения независимо от погоды. С помощью дополнительной функции параллельного смещения створки на окне открываются по всему периметру оконной рамы. Окна с такой фурнитурой соответствуют наиболее современным требованиям в строительстве по надежности, безопасности и энергоэффективности.





Новая система параллельного открывания activPilot Comfort от Winkhaus — это революция в оконной технике. Между створкой и рамой образуется почти невидимая шестимиллиметровая щель, предоставляющая возможность эффективного проветривания. При этом в помещении не происходит сквозняков, хлопанья створкой, а при дожде вода не попадает внутрь. При параллельном смещении створки — проветривании — насекомые, такие как комары и мошки, также не смогут проникнуть внутрь помещения.





Особенность конструкции activPilot Comfort в том, что даже в режиме проветривания окно сохраняет противовзломные свойства, одинаковые как в закрытом положении, так и в режиме проветривания. Благодаря этому, помещение можно безопасно проветривать даже во время отсутствия хозяев.

Окна Imzo с системой ActivPilot Comfort — это:

проветривание без сквозняков;

безопасность с противовзломной защитой;

энергоэффективность без теплопотерь;

защита от насекомых без москитной сетки;

здоровый микроклимат при любой погоде.

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