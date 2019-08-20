Заболевания сердечно-сосудистой системы — болезни сердца, артерий и вен. И их много. Некоторые из этих заболеваний (ревматизм, миокардит и другие) поражают сердце, другие — артерию (атеросклероз) или вены (например, тромбофлебит), третьи — всю сердечно-сосудистую систему (гипертоническая болезнь).
Заболевания сердечно-сосудистой системы неразрывно связаны с образом жизни человека и существующими факторами риска. Если многие из них контролируются изменением образа жизни, то некоторые (артериальная гипертония, дислипидемия и количество сахара) корректируются медикаментозным путем.
Болезни сердечно-сосудистой системы по-прежнему остаются основной причиной инвалидности и смертности во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 56% всех смертей происходит из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы. В Республике Узбекистан в период с января по июнь 2019 года болезни системы кровообращения стали причиной 62,1% всей смертности.
Для пациентов с подобными заболеваниями, желающих пройти профилактику, профессор Ли Санг Чул из многопрофильной клиники Samsung Medical Center в Южной Корее при поддержке консультационного центра Himedi недавно посетил Ташкент и принял участие в телешоу «Узингни англа».
В ходе своего участия в телешоу профессор рассказал о видах сердечных заболеваний, опасных состояниях и симптомах в области кроветворной системы.
Профессор Ли дал свои советы по современным методам лечения сердечно-сосудистых заболеваний и в консультационном центре Himedi. Центр специализируется также на консультации пациентов по:
- онкологии;
- нейрохирургии;
- травматологии и ортопедии;
- трансплантации;
- нефрологии;
- гепатологии;
- гематологии;
- кардиохирургии;
- эндокринологии;
- гастроэнтерологии;
- урологии и гинекологии;
- пластической хирургии;
- корейской традиционной медицине.
15 и 16 августа консультационный центр Himedi пригласил врачей клиники Anam Корейского университета для проведения благотворительных консультаций по лечению рака желудка и толстой кишки. Желающие принять участие в предстоящих консультациях могут записаться на прием по телефону: (+998) 71−200−07−04 или на сайте.
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