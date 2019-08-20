Министерство жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана вынесло на обсуждение проект постановления президента о совершенствовании системы теплоснабжения и финансовому оздоровлению предприятий теплоснабжения.

Ташкент

Документом предлагается осуществить поэтапный переход в 2019—2024 годах в Ташкенте на закрытую систему теплоснабжения с внедрением современных и ресурсосберегающих технологий, а также автоматизированной системы учета выработки и потребления теплоэнергии и горячей воды. Расчеты за отпущенную населению теплоэнергию должны осуществляться в том числе по показаниям общедомовых приборов учета тепла.

До 1 декабря в столице планируется определить наиболее эффективный вид системы теплоснабжения для каждого района и разработать проект Стратегии комплексного развития и полномасштабной модернизации системы теплоснабжения.

К ноябрю намечено разработать ТЭО по переходу на закрытую систему теплоснабжения, а также внедрению в многоквартирных домах индивидуальной системы теплоснабжения на примере зоны обслуживания котельной ТЦ-2 Мирзо Улугбекского района. В этот же срок планируется начать реализацию проекта государственно-частного партнерства, в том числе по частной инициативе, в системе теплоснабжения столицы.

В 2020—2022 годах предусмотрена установка электронных общедомовых приборов учета тепла в многоквартирных домах, подключенных к системе теплоснабжения, эксплуатируемой ГУП «Тошиссиккувати», а 2021−2024 годах — электронных внутриквартирных «умных» приборов учета горячей воды, передающих данные в автоматизированную систему контроля и учета теплоэнергии и горячей воды.

Кроме того, до 1 декабря намечено провести комплексное изучение состояния котельных для их реконструкции и модернизации с учетом организации комбинированного производства электрической и тепловой энергии (когенерация). Эти электрические мощности планируется подключить к единой энергосистеме Узбекистана.

Страна

С 1 января 2020 года расчеты за услуги центрального отопления по Узбекистану планируется перевести на систему оплаты в расчете за 1 кв. м общей площади на один день отопительного периода, пересмотрев коэффициент удельного потребления теплоэнергии в год.

При этом при формировании тарифов на услуги теплоснабжения за счет сокращения прочих расходов в них предусматривается включать сумму затрат на развитие и модернизацию системы теплоснабжения на прогнозный период.

С 1 января планируется начать замену приборов учета горячей воды на электронные при снятии их у потребителей для очередной поверки.

Функции по контролю за платежами за теплоэнергию и горячую воду предлагается передать Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре.

Проектом также запланировано к осени 2020 года провести в порядке эксперимента реконструкцию по энергосбережению в одном многоквартирном доме в Ташкенте и в одном доме — в Нукусе «с применением новейших технологий, материалов, модернизации систем и оборудования, подключенных к системе централизованного теплоснабжения за счет грантовых средств международных финансовых институтов». По итогам эксперимента до 1 января 2021 года должна быть разработана программа по реконструкции многоквартирных домов в республике с целью повышения энергосбережения.