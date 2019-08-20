Первый заместитель министра финансов Узбекистана Тимур Ишметов на пресс-конференции во вторник рассказал, какие меры будут приниматься, чтобы предотвратить резкие колебания курса национальной валюты.

«Дополнительное вливание инвестиций в экономику оказало, конечно, свой положительный эффект. Рост экономики никто не отрицает. Тем не менее, если посмотреть на позитивные и негативные стороны, то пора уже экономическую политику переориентировать на то, что немножко более дисциплинировать наши фискальные расходы, чтобы эти негативные моменты не перебили все наши позитивные», — сказал он.

По его словам, Минфин будет «жестко мониторить» фискальные расходы — государственный бюджет, внебюджетные фонды бюджетных организаций и Фонд реконструкции и развития Узбекистана.

«Источником, заменяющим финансирование, в какой-то степени будут внешние заимствования. Тем не менее, внешние заимствования будут проводиться в разумных пределах, чтобы сохранить наш исторически консервативный подход к наращиванию госдолга», — подчеркнул первый замглавы Минфина.

Он также заявил, что планов или обсуждений о введении ограничений по валютным операциям или импорту «не имеется и не обсуждается». «Причина изменения курса — только те факторы, которые влияют на текущие спрос и предложение», — сказал Ишметов.

Во вторник Центральный банк объявил, что коммерческим банкам с 20 августа разрешена продажа иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.