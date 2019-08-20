Центральный банк Узбекистана не ожидает повышения риска кредитного дефолта (невыполнение обязательств) у предприятий с валютными кредитами. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов.

С начала года курс доллара по отношению к суму вырос на 12,5% — с 8336,25 сумов 1 января до 9384 сумов 21 августа. Большая часть роста пришлась на август, когда доллар подорожал на 679 сумов. Резкое повышение курса инвалюты по отношению к суму объяснялось рядом внешних и внутренних факторов.

Глава Центробанка не считает девальвацию в 12% «очень резкой», учитывая что прогноз по инфляции на 2019 год составляет 15,7−16%. «В нашем представлении 12% — это нормально в текущей ситуации», — сказал он.

«Конечно, [не ожидаем повышения риска по кредитному дефолту]. Они (риски — ред.) уже заложены в бизнес-проектах тех субъектов, которые взяли валютный кредит», — отметил глава Центробанка, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz».

"Если с этой позиции подойти, в мире ни одно государство не считает влияние девальвации на обнищание бизнеса. Бизнес закладывает свое видение курса и инфляции на свой продукт. С этой позиции такое изменение курса — 2,8% за сегодня и 4,5% за последний месяц — существенного влияния на это не оказывает. Они уже заранее закладывали в стоимость другой курс, [отличный] от курса Центрального банка. Поскольку у населения, хотим мы того или нет, независимо от уровня финансовой грамотности, есть определенное видение, представление и ожидание уровня инфляции и девальвации. Поэтому мы здесь не видим обнищание или уменьшение доходов бизнеса из-за изменения курса. Это рынок", — заявил Мамаризо Нурмуратов.

Председатель Центрального банка указал, что обесценивание сума не скажется на обслуживании внешнего долга Узбекистана. «Девальвация сума в районе 12% не окажет негативного влияния на обслуживание внешнего долга. Потому что внешний долг составляет около 20% от ВВП — это один из самых низких показателей в мире. В международной практике ситуация считается нормальной при внешнем долге до 60% ВВП», — объяснил он.

Как отметил председатель ЦБ, основная часть внешнего дола — это межфирменная задолженность.

«[К примеру] СП „Бинокор“ получает долг от материнской компании, то есть она предоставляет кредит для развития своего предприятия здесь (в Узбекистане — ред.) Сейчас этот показатель составляет около 8 млрд долларов. А еще 7 млрд долларов — это кредиты, привлеченные банками», — озвучил Мамаризо Нурмуратов.

Отметим, что совокупный внешний долг Узбекистана по состоянию на 1 апреля составил 19,1 млрд долларов, 82,9% всех внешний кредитных обязательств приходится на период свыше 10 лет (15,8 млрд долларов), еще 1,5 млрд долларов (7,8%) — на срок от 5 до 10 лет.

При этом государственный внешний долг (долг, привлеченный государством, и долг, полученный под гарантию государства) составил 11,7 млрд долларов, или 62% совокупного внешнего долга. Частный внешний долг зафиксирован на уровне 7,3 млрд долларов, включая 702,1 млн долларов — от материнских компаний.