Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло 19 августа в 15:37 на автодороге А-380 в Джандарском районе Бухарской области, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Автомобиль принадлежал гражданину Таджикистана А. А. и следовал из Москвы в Душанбе. Микроавтобус перевернулся из-за лопнувшего колеса. Девять пассажиров рейса были доставлены в медицинское отделение Газли Ромитанского района.

«Трое были положены в больницу. Остальным шестерым госпитализация не потребовалась. Им была оказана медицинская помощь на месте происшествия. Другие пассажиры были размещены в гостинице Газли», — отметила пресс-служба.

По данным министерства, пассажиры микроавтобуса — трудовые мигранты, которые возвращались из России в Таджикистан через Узбекистан.