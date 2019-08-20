Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции во вторник рассказал о причинах девальвации национальной валюты, а также затронул вопросы инфляции, импорта и другие. «Газета.uz» приводит перевод выступления главы ЦБ.

Девальвация сума

Сегодня обменный курс сума на валютной бирже снизился на 2,76%. Это произошло после того, как Центробанк принял решение отменить 0,5-процентный диапазон курсовых колебаний на межбанковских торговых сессиях.

Решение Центрального банка, в первую очередь, направлено на свободное формирование курса валюты на биржевых торгах, исходя из спроса и предложения. Другими словами, механизм формирования текущего обменного курса, т. е. ежедневный лимит в 0,5% на курсовые колебания, показал несоответствие экономическим интересам продавцов валютных средств на бирже.

Конечно, обесценивание национальной валюты — сума — в некоторой степени вызывает беспокойство у многих. Однако этот шаг Центрального банка на валютном рынке вызван объективной экономической необходимостью.

Проще говоря, стоимость доллара, как и цена других товаров, формируется на рынке, ее цену определяют продавец и покупатель. Цена доллара за прошлый месяц, за прошлую неделю или за вчерашний день не устраивала продавцов рынка. Вторая сторона — покупатели — согласилась, в результате сформировался сегодняшний курс.

С практической стороны Центральный банк в определенной степени может удерживать курс на одном уровне. Однако такой подход может оказать негативное влияние на экономические отношения страны, которая адаптируется к рыночным механизмам, и в конечном итоге привести к еще большим потерям или еще большему обесцениванию обменного курса.

Причины девальвации

Последние глобальные экономические события, эскалация напряженности, или «конфликт», в торговых отношениях и замедление экономического роста в странах с крупнейшими основных экономиками привели к тенденции девальвации национальных валют на международных финансовых рынках.

Девальвация национальной валюты наблюдается также в странах, которые являются основными партнерами Узбекистана во внешней торговле.

Это, в свою очередь, влияет на «подорожание» узбекских товаров на внешнем и внутреннем рынках и на снижение их конкурентоспособности.

В связи с этим, прежде чем перейти к анализу факторов, влияющих на обменный курс, важно подчеркнуть следующее. Центральный банк стремится быть участником внутреннего валютного рынка на основе рыночных принципов, не влияя на формирование обменного курса. Курс всегда определяется рынком. Если Центральный банк будет активно вмешиваться, это подорвет рыночное равновесие и может иметь негативные последствия.

Центральный банк заинтересован в формировании обменного курса на рынке с учетом интересов как продавца, так и покупателя. Тогда законы рыночной экономики будут работать.

ЦБ участвует во внутреннем валютном рынке и продает иностранную валюту по курсу, равному стоимости золота, купленного у производителей. Другими словами, регулятор возвращает ранее изъятую валюту в экономику. Если в конце торгов на бирже не находится покупатель валюты, то Центральный банк выкупает ее по среднесуточному курсу.

В частности, в 2018 году Узбекистан произвел золота на 3,6 млрд долларов, интервенции ЦБ на внутреннем валютном рыке составили 3,2 млрд долларов. Эта практика не влияет на формирование обменного курса на рыночных условиях. Это видно по изменениям золотовалютных резервов страны.

На формирование обменного курса за последние два года оказали влияние следующие внешние и внутренние факторы:

противостояния, недопонимания (конфликты) в международных торговых отношениях;

усиление протекционизма (защита внутреннего рынка) в крупных странах;

торговые ограничения США в отношении некоторых крупных стран;

замедление темпов роста мировой экономики, что оказывает негативное влияние на финансовые рынки многих стран и формирование обменного курса их национальных валют.

В частности, за последние два года евро по отношению к доллару девальвировался на 6,9%, фунт стерлингов — на 7,1%, юань — на 7,6%. В этот же период индекс доллара, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 6,6%.

Согласно данным Международного валютного фонда, по итогам 2019 года экономика Китая замедлится до 6,2% (в 2018 году — 6,6%), стран Европы — до 1,3% (1,9%), Германии — до 0,7% (1,4%), России — до 1,2% (2,3%).

Изменения в мировой экономике наблюдаются также в странах — основных торговых партнерах Узбекистана. За период с 1 сентября 2017 года по 19 августа 2019 года обменный курс российского рубля снизился на 15,1%, казахского тенге — на 14,5%, тогда как девальвация узбекского сума составила 11,9%.

Медленные темпы девальвации сума приводят к снижению конкурентоспособности национальных производителей как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Как правило, страны с уровнем инфляции более низким, чем показатель девальвации национальной валюты, сохраняют экономическую конкурентоспособность.

Однако сравнительные анализы показывают, что за последние два года низкий уровень девальвации и высокая инфляция в Узбекистане по отношению к основным торговым партнерам привели к снижению конкурентоспособности узбекских товаров на рынке России на 25%, Казахстане — 20%, Китае — 21%, Турции — 42% и Южной Кореи — 24%. И наоборот, продукты этих стран стали на столько же дешевле на нашем рынке и, естественно, спрос на них увеличился.





Одной из основных причин относительно стабильного обменного курса сума в течение последних двух лет является масштабная продажа иностранной валюты банкам после либерализации валютной политики. В частности, в 2017—2018 годах банки купили 3,5 млрд долларов.

Этот фактор помог сохранить сравнительно стабильный курс национальной валюты, несмотря на относительно высокий уровень инфляции в Узбекистане.

Во-вторых, нельзя исключать влияние внутренних факторов на девальвацию обменного курса сума. За последние два месяца (с начала ускорения роста обменного курса) многие блогеры и экономические аналитики указывали на высокий объем кредитования экономики и увеличение бюджетных расходов. Конечно, в этих словах есть правда, но, с другой стороны, Узбекистан не был обеспечен достаточными финансовыми ресурсами для развития частного бизнеса и предпринимательства в экономике в результате всем известной политики «закрытых дверей» и ограничений на переход к рыночной экономике.

В результате в экономике образовался «инвестиционный голод». Сегодня в стране высокий уровень предпринимательской и инвестиционной активности. Как говорит президент, наш народ хочет жить лучше сегодня. Нужно сегодня строить детские сады, школы и больницы, ремонтировать дороги, строить мосты и расширять жилищный фонд.

Кредиты, выделяемые из государственных ресурсов, направлены на развитие предпринимательства на местах, а расходы бюджета покрываются за счет дополнительных налоговых поступлений. Конечно, важно, чтобы предоставленные кредиты были адресными и эффективными. При адресном использовании кредитов в будущем (в среднесрочной перспективе) это окажет положительное влияние на цены и стоимость национальной валюты за счет увеличения внутреннего производства.

Некоторые аналитики в соцсетях предполагают, что денежная масса в Узбекистане растет, и что Центральный банк выпускает деньги и кредитует. Это безосновательные предположения. Центральный банк не предоставлял никаких кредитов ни банку, ни правительству. Это также отражается в структуре монетарных показателей, публикуемых ежемесячно на сайте ЦБ.

Ситуация на внутреннем валютном рынке

В целом совокупное влияние внутренних и внешних факторов, поддерживающих рост импорта, оказало существенное влияние на ситуацию на внутреннем валютном рынке и динамику обменного курса.

В частности, в июле этого года спрос на валюту вырос на 34% по сравнению со среднемесячным объемом в первой половине года и составил 1,36 млрд долларов.

Еще одним фактором, влияющим на увеличение спроса, является отмена таможенных льгот с 1 октября 2019 года. Наблюдается тенденция, когда субъекты предпринимательства, имеющие таможенные льготы, резервируют импортное сырье и продукты с использованием льгот.

В результате, начиная со второй половины июля, особенно в августе, обменный курс резко обесценился. В частности, за первые 19 дней августа биржевой курс доллара США вырос на 4,8% по отношению к суму (с 8714 до 9129 сумов за доллар США).

Об импорте

Под влиянием вышеупомянутых причин и факторов в экономике растет спрос на импорт и валюту. В то же время увеличение импорта также можно считать естественным процессом. В нашей экономике идет процесс технической и технологической модернизации.

В условиях сегодняшнего открытого рынка интерес к импорту, безусловно, возрастает. Потому что по мере роста экономики растут инвестиционная активность и доходы.

При анализе структуры импорта более 53−56% от общего объема приходится на основные средства и сырье, необходимые для производства. Такая структура импорта будет способствовать дальнейшему расширению производства.

Об инфляции

Наиболее болезненной частью колебаний обменного курса является его влияние на внутренние цены. Изменения курса, безусловно, влияют на цены. Причем не только через импортные потребительские товары, но и посредством изменений инфляционных ожиданий.

Высокая доля расходов на импортное сырье и оборудование в определенных секторах экономики может способствовать некоторому росту инфляции.

Мы осознаем, что основной задачей ЦБ является обеспечение стабильности внутренних цен. По этому вопросу было много дискуссий в Центробанке, также был изучен зарубежный опыт. Удержание обменного курса на одном уровне для снижения инфляции может привести к более тяжелым последствиям в будущем.

Возникает справедливый вопрос — как можно снизить или удержать инфляцию, если курс растет, а некоторые потребительские товары импортируются?

Самый верный путь — повысить конкуренцию и инвестиционную свободу в экономике. Другими словами, если мы шаг за шагом избавимся от монополии и коррупции во внешней торговле и на внутреннем рынке, повысим инвестиционную привлекательность и поддержим предпринимателей, не препятствуя их деятельности, то возникшая на внутреннем рынке здоровая конкуренция будет способствовать выводу экономики из «приступа инфляции».

Центральный банк вместе с правительством принимает все возможные меры для сдерживания инфляции.

В частности, это:

— обеспечение роста кредитования в соответствии с темпами экономического роста;

— обеспечение сбалансированности государственного бюджета;

— сохранение настроения сберегать средства и ценности сбережений в обществе путем обеспечения соответствия процентных ставок рыночным принципам;

— особое внимание уделяется снижению долларизации экономики.