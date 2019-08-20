Плановая вакцинация девочек подростков против вируса папилломы человека (ВПЧ) позволит предотвратить 1100 новых случаев заболеваемости раком шейки матки (РШМ) и около 600 смертей в год, заявил заместитель министра здравоохранения Баходыр Низомов на научно-практической конференции о профилактике и лечении РШМ.

В Национальную программу иммунизации Узбекистана включена вакцинация против вируса папилломы человека. Первая партия вакцины будет предоставлена 9-летним девочкам в ноябре, прививать детей будут в школах и медицинских учреждениях. Ранее сообщалось, что вакцинация начнется в октябре.

На мероприятии отмечалось, что многих волнует вопрос влияния вакцины на репродуктивную функцию женщин. По данным ВОЗ, не существует биологически правдоподобных механизмов, посредством которых вакцины от ВПЧ могли бы приводить к бесплодию. Согласно результатам опытов на самках крыс, введение высоких доз вакцин не повлияло на их репродуктивность.

В Узбекистане РШМ — второй по распространенности вид рака среди женщин всех возрастов и второй по смертности среди женщин фертильного возраста. По данным Института здоровья и медицинской статистики Министерства здравоохранения, в 2018 году в Узбекистане зафиксировано 1250 новых случаев заболеваемости раком шейки матки и 500 смертей от РШМ.

Общенациональный показатель заболеваемости РШМ составляет 5 на 100 тысяч населения. Самые высокие показатели в Хорезме — 6,9, Ташкенте — 6,8, Намангане — 6,7. Самые низкие в Сырдарье — 2,5, Сурхандарье — 2,9 и Кашкадарье — 3.

По данным Республиканского специализированного научно-практического центра онкологии и радиологии, в 2016 году показатель заболеваемости РШМ по стране составила 1465 новых случаев (1220 в 2010 году), а смертность — 818 (613) женщин. Ввиду существования вакцины против ВПЧ и в то время, как развитые страны приближаются к элиминации РШМ, эти показатели недопустимы, отмечалось на мероприятии. «Больше не приемлемо, чтобы женщины умирали от болезни, которую можно предотвратить», — сказала глава представительства ВОЗ в Узбекистане доктор Лиан Куппенс.

Существуют проверенные и эффективные стратегии в отношении рака шейки матки на всех этапах медицинской помощи. Это вакцинация против вируса папилломы человека, скрининг и лечение предраковых состояний, раннее выявление и безотлагательное лечение инвазивного рака на ранних стадиях и оказание паллиативной помощи, подчеркнула директор республиканского специализированного научно-практического медицинского центра акушерства и гинекологии Дильноза Максудова.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году в мире зафиксировано 570 тысяч новых случаев заболевания. Ежегодно от РШМ умирает более 311 тысяч женщин.

Плановая ВПЧ вакцинация применятся в 92 странах, в том числе в 36 странах Европейского региона ВОЗ. Высокая эффективность вакцинации в снижении предраковых поражений шейки матки была продемонстрирована на этапе клинических испытаний, а также в странах, где эта вакцина применяется в течение нескольких лет: США, Австралия, Канада, Дания, Ирландия. Швеция, Финляндия, Новая Зеландия, Шотландия.