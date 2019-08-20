Семь граждан Узбекистана пострадали в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 18 августа на 374-м километре трассы К-17p в Новосибирской области России. Все пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу города Карасука Новосибирской области, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

По данным Министерства внутренних дел России по Новосибирской области, водитель микроавтобуса Honda Step Wagon не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся в кювет. В результате аварии водитель также пострадал, 62-летняя пассажирка скончалась в автомобиле скорой помощи от полученных травм.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

Генеральное консульство Узбекистана в Новосибирске взяло ситуацию на контроль и поддерживает контакты с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями, говорится в сообщении.