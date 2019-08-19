Экологическая акция #Trashtag Challenge под лозунгом «Экология начинается с себя!» прошла в эти выходные в Ташкентской области. Организатором акции впервые выступил Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды в рамках всенародного хашара. Корреспондент «Газеты.uz» принял участие в мероприятии.

В субботу Госкомэкологии организовал выезд горожан в Бостанлыкский район Ташкентской области на уборку территории близ санаторного комплекса Tibet Mounts Flora. В акции участвовали около 50 волонтеров и 50 сотрудников Госкомэкологии и предприятия «Тоза худуд». Многие приехали вместе с детьми. Подобные выезды для родителей — один из способов научить детей беречь природу и отвлечь их от смартфонов.





Прохладно. Мы останавливаемся на обочине дороги у склона. Вокруг большой урны с надписью «Мусор» разбросаны пластиковые бутылки и пакеты. На выжженной солнцем траве неприметно расстелены признаки присутствия человека. Мерцают осколки стекла. Сложнее всего заметить их и извлечь кусочки, втоптанные в сухую твердую пыль.

Участники надевают перчатки и расходятся по склону с черными пакетами. С холма быстро исчезает крупный мусор. В редкой тени деревьев остатки привала: обугленные камни, древесный уголь и такое количество мелкого мусора, что убрать весь невозможно.

Волонтеры пытаются извлечь пакеты, запутавшийся в растениях с острыми шипами. Чтобы вытащить крышку от пластиковой бутылки, приходится копать. Очень вредный мусор — влажные салфетки. Они приобретают землистый цвет, рвутся на мелкие кусочки и втаптываются в землю так, что их уже не заметить.

Заместитель председателя Госкомэкологии Хабибулла Хусанов сказал, что для акции выбран именно этот участок, потому что здесь способен убраться человек. В горах Узбекистана много свалок. Чтобы ликвидировать их, нужны лопаты и грузовики.

За полтора часа волонтеры убрали территорию площадью около 4 га. Они возвращаются к дороге с полными пакетами мусора. Мешки рвутся от тяжести и острых углов отходов.





Вот двое мужчин несут полотно картона, на который они убрали свой разваливающийся пакет. Видимо, картон они нашли где-то наверху. Вот семья высыпает содержимое пакета в большую урну и уходит убираться дальше — одного пакета оказалось недостаточно. Вот волонтеры взяли себе по бутылке воды и по привычке выбросили этикетки на сухую траву. Вот корреспондент «Газеты.uz» ворчит и кладет их в свой крошечный пакет. Корреспондент собирает мелкий невидимый мусор.

Пенсионер Александр Малеев приехал на уборку вместе с супругой. На участие в подобных мероприятиях его агитирует сын, который был здесь весной и ездил на уборку Ботанического сада в Ташкенте. Александр надеется, что таких выездов будет больше. Он отправляется фотографироваться к куче черных пакетов собранного мусора. Их потом заберет мусоровоз. А волонтеры пойдут обедать.

В воскресенье Госкомэкологии организовал поездку для желающих сотрудников в Ангрен. Они убирали обочину трассы Ташкент-Ангрен.

Обочина трассы Ташкент-Ангрен. Фото: Госкомэкологии

Сотрудники Госкомэкологии на трассе Ташкент-Ангрен. Фото: Госкомэкологии



Экологический флешмоб #Trashtag Challenge появился в 2015 году. Суть акции — сфотографировать местность до и после уборки. В Узбекистане #Trashtag впервые был проведен в марте в рамках проекта Hashar week. Тогда волонтеры отправились на уборку поля близ мусорного полигона в Ахангаране. Поле было очищено от пластиковых пакетов, которые развевает ветер.

«В марте в акции участвовало много предпринимателей, иностранные педагоги Британской школы. Все волонтеры были шокированы картиной. Это очень важная акция, потому что этот посыл становится действительно сильным только тогда, когда люди видят, что происходит с мусором, особенно в природных условиях», — рассказывает организатор проекта Hashar Week Суна Парк.





Территория близ ахангаранского полигона до уборки, март. Фото: Hashar Week

Территория близ ахангаранского полигона после уборки, март. Фото: Hashar Week



Ранее Госкомэкологии поддерживал подобные акции в качестве соорганизатора флешмобов вместе с проектом Hashar Week и сообществом shiPOWnik.

Следующий выезд планируется провести в сентябре в горах Янгиабада в Ташкентской области. Информация о поездке будет опубликована на сайте и Telegram-канале комитета.

Корреспондент «Газеты.uz» надеется, что в следующих акциях волонтеры будут сортировать мусор при уборке территорий.