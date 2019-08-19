К концу 2020 года все энергопотребители Узбекистана должны быть подключены к автоматизированной системе контроля и учета электроэнергии. Более 950 тысяч современных приборов учета уже установлено по всей республике. Однако вскоре после начала использования многие потребители стали жаловаться на завышенные показания смарт-устройств. Корреспондент «Газеты.uz» в минувшую субботу ознакомилась с процессом изготовления «умных счетчиков» на совместном узбекско-китайском предприятии Elektron xisoblagich.

Предприятие создано в 2004 году. Его учредителями являются предприятия Uzenergosozlash, «Узбекэнерго», Ташкентское городское предприятие электрических сетей и китайская компания Chongqin Huahong. С момента создания было выпущено около 2 млн однофазных и более 100 тысяч трехфазных приборов учета электроэнергии. Сегодня предприятием выпускается по два типа однофазных и трехфазных счетчиков с первым классом точности.

Заместитель генерального директора предприятия Кахрамон Нурматов производство счетчиков условно разделил на три этапа. На первом этапе производят детали будущего счетчика. Детали корпусов и внутренние части отливают на заводе. Второй этап — это подготовка к сборке счетчика: установка мелких деталей, нанесение необходимой маркировки с помощью гравировального оборудования. На заключительном этапе спаивают все детали прибора.

«Часть корпуса счетчиков должна быть прозрачной для этого используется ультразвуковая пайка. [Во-первых,] этот вид пайки — безопасен, во-вторых — долговременное соединение между деталями, в-третьих — делается это очень быстро», — отметил Кахрамон Нурматов.

Качество собранных счетчиков проверяют представители агентства «Узстандарт». Сначала проходит проверка под напряжением и давлением воздуха, далее — «прошивка» чипов, на последнем этапе — установка пломб «Узстандарта» и сертификация. Следующей поверке прибор подвергнется через 10 лет.

Новые счетчики способны выполнять более 20 дополнительных функций. Разработчики также учли перепады напряжения, сезонную изменчивость нагрузки, неудовлетворительное состояние электрических сетей и попытки некоторых потребителей вмешаться в работу приборов.

«При создании счетчиков применена интеллектуальная система распознавания несанкционированного потребления электроэнергии. Если у потребителей раньше были неучтенные подключения, то новый прибор учета будет это фиксировать и продолжать работу, передавая информацию о несанкционированном потреблении в систему. Новый прибор фиксирует весь объем электроэнергии, который через него проходит, и, как следствие, обладает большей чувствительностью», — рассказал заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев.

Шерзод Ходжаев также рассказал о результатах обращений пользователей по поводу «завышения» показаний новых счетчиков.

«Мы просили оставлять заявления, чтобы комиссия выехала по адресу и при потребителе все проверила. Чтобы потребитель удостоверился в работе не какого-то абстрактного прибора, а его личного. Мы также выпустили специальные ролики, которые объясняют принцип работы прибора учета. К сожалению, приезжаешь, объясняешь, показываешь, но люди все равно не верят. Условно: почему кондиционер не выключаете ночью? Было жарко. Хорошо, жарко. У кондиционера мощность 1,2 кВт. Если он работает 24 часа, то сколько будет в месяц? Простая арифметика показывает, что только кондиционер при таком режиме работы „накрутит“ 700 и более кВт», — отметил замминистра.

По его словам, также была часть абонентов, которые оставила заявки с просьбой проверить показания счетчика, но, когда комиссия приезжала по указанному адресу, пользователи отказывались предоставлять данные. Были и обращения по «завышенным» показаниям в районах, где установка новых приборов еще не проводилась.

Комиссией были выявлены случаи неправильной сборки схемы подключения: внутрипоъездное, придомовое освещение «недобросовестные электрики ТЧСЖ» подключали к абонентам. К середине сентября, по словам Шерзода Ходжаева, должен заработать единый колл-центр: все разговоры будут записываться, создадут систему мониторинга. Операторов обяжут давать «вежливый и емкий ответ». Замминистра также напомнил, что если абонент не согласен с показаниями счетчика, он может письменно обратиться в снабжающую организацию.

Ежедневно на заводе производится около 6000 приборов учета электроэнергии. До конца года планирует установить более 2,5 миллиона счетчиков. Новые приборы учета электроэнергии абонентам предоставляются бесплатно за счет «Региональных электрических сетей», при этом каждый счетчик стоит 770 тысяч сумов.

Напомним, замминистра энергетики Шерзод Ходжаев и ранее выступал с разъяснениями относительно работы новых приборов учета. По его словам, смарт-счетчики более чувствительны, чем индукционные (механические) приборы, которые из-за изношенности механизмов недоучитывают энергопотребление. Уровень точности электронных счетчиков составляет ±1%, индукционных — ±2,5%.

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