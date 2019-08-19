В последние несколько дней на территории Узбекистана стояла прохладная погода, пришедшая с районов Поволжья. Температура воздуха была в пределах ночью +13…+18 градусов, днем — +25…+30, что на 3−5 градусов ниже нормальных значений для этого периода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Сегодня, 19 августа, прохладная воздушная масса начнет отступать с территории республики. В последующие дни на погоду будут влиять уже юго-западные потоки воздуха, которые принесут небольшое повышение температуры воздуха. Однако слишком высоких значений не ожидается, заверили синоптики.

Температура в эти дни будет на 2−3 градуса выше нормы и составит ночью +15…+20 градусов, днем — +30…+35.