Постановлением правительства Узбекистана от 17 августа утверждено создание негосударственного Кокандского университета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Вуз примет первых студентов уже в этом году. Обучение будет вестись на узбекском, русском и английском языках на платной основе.

Квоты приема в бакалавриат и магистратуру будут определяться самим университетом исходя из потребностей отраслей экономики страны.

В июне публиковался проект постановления Кабинета министров, в котором учредителем Кокандского университета была указана компания Da Vinci.