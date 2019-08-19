Благодаря активно проводимой руководством Узбекистана политике открытых дверей для инвесторов, в республике реализуются масштабные проекты, которые способствуют значительному расширению производственных возможностей и, в целом, социально-экономическому развитию.

Одним из знаковых проектов можно считать строительство нового завода по выпуску минеральной ваты Angren Insulation в свободной экономической зоне Ангрен. Группа отечественных инвесторов совместно с иностранными партнерами на поэтапной основе вкладывает около 42 млн долларов США в создание современных производственных мощностей.

Планируемое к вводу в строй в 2019—2020 годах предприятие будет оснащено автоматизированными линиями от ведущих мировых производителей, способных выпускать свыше 50 тысяч тонн готовой продукции.

На данном заводе найдут воплощение новейшие технологические решения, которые позволят удовлетворить нужды потребителей на внутреннем и внешнем рынках. Отвечающая строгим международным стандартам продукция востребована в таких емких и динамично развивающихся сферах, как строительство, автомобильная и легкая промышленность, электротехническая отрасль, производство композитных материалов и другие.

Запуск СП Angren Insulation выведет Узбекистан на ведущие позиции в Центральной Азии как страну-производителя такого важного и незаменимого в народном хозяйстве энергосберегающего продукта, как минеральная вата.

Использование минераловатных утеплителей при строительстве ощутимо повышает показатели энергосбережения и значительно улучшает энергоэффективность любых зданий. Применение строительными компаниями и населением минеральной ваты в масштабах страны приведет к экономии не менее 10 млрд куб. м природного газа в год, что в денежном эквиваленте составит более 1 млрд долларов США.

В ближайшее время ряды уже известных в странах СНГ брендов-утеплителей из Узбекистана пополнит новый и еще более качественный продукт, который займет прочные позиции на зарубежных рынках.

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