Общий объем сделок, совершенных на Республиканской фондовой бирже (РФБ) «Тошкент» в I полугодии, составляет 144,7 млрд сумов, что почти на 15,3% ниже, чем за аналогичный период 2018 года, и в 3,6 раза ниже, чем во второй половине 2018 года. Об этом говорится в комментарии к биржевым торгам в I полугодии, подготовленном компанией Avesta Investment Group.

Основная причина такого снижения оборота по сравнению с предыдущим годом, особенно со второй половиной 2018 года, связана с размещением банковских акций в прошлом году в соответствии с новыми требованиями к минимальному размеру уставного капитала со стороны Центрального банка Узбекистана. Банки были вынуждены увеличить уставный капитал до 100 млрд сумов. Среднедневной объем торговли за первые шесть месяцев 2019 составил 1,4 млрд сумов, что в 1,17 раза ниже, чем за аналогичный период предыдущего года, и в 3,38 раза ниже, чем во втором полугодии 2018.

Количество сделок достигло 17628, что почти в 3 раза выше, чем в I полугодии 2018 года, и в 3,5 раза выше, чем во II полугодии. Общее количество видов ценных бумаг, которые участвовали в сделках РФБ, составило 100 единиц. Здесь видна противоположная динамика — количество сделок значительно увеличивается за счет активизации иностранных портфельных инвесторов и местных персональных счетов. Среднедневное количество сделок на бирже в I полугодии составило 144.

Акции заводов Qyzylqumcement (QZSM) и Qoqon Mexanika Zavodi (KUMZ) ежедневно торговались на РФБ «Тошкент» — 122 дня из 122 рабочих дней, что в 1,7 и 30 раз выше, чем в I и II полугодии 2018 года соответственно. Аналогичные результаты показывают компании Kvarts (KVTS) — 121 день, что в 1,14 раза выше, чем в предыдущем полугодии.

Hamkorbank (HMKB) торговался 112 дней, в 3,3 раза чаще, чем во II полугодии 2018 года, и демонстрирует наибольший среднесуточный объем торгов в размере 150,2 млн сумов, что в 532,3 раза ниже, чем во II полугодии 2018 года, что связано с одной конкретной сделкой в предыдущем году, когда Международная финансовая корпорация (IFC) продала половину пакета швейцарской Responsability Investments.

Kvarts и Qoqon Mexanika Zavodi торговались в среднем 11 млн и 13,1 млн сумов в день. Ежедневный объем торгов для Qyzylqumcement составляет 87 млн сум.

«Мы можем сделать вывод, что рынок превращается в гораздо более розничную и реалистичную платформу, где основные объемы операций проводятся из-за реального спроса и предложения инвесторов, а не только из-за административных требований, что приводит к уменьшению объемов и увеличению в количестве сделок», — говорится в комментарии Avesta Investment Group.

Банки формируют наибольшую долю всех транзакций, достигая 85% оборота, по сравнению с 66% аналогичного периода 2018. Второе место занимает цементная промышленность с 8%, а третье место принадлежит машиностроению с 5%.

Как показано в таблице ниже, акции банка Turkiston (TKTN) имеет наибольший объем торгов в 29,3 млрд сумов, или 20,26% всех транзакций, и наибольшую долю акций от общего уставного фонда, прошедших в ходе торгов (27,98%). В топ-10 рынка входит восемь банков по объему транзакций, что подтверждает наибольшую долю банков в торговле. Kapitalbank (KPBA) также имеет значительную сумму транзакций на сумму 20,6 млрд сумов с почти 20% капитала прошедших на фондовой бирже, а третье место в первой десятке принадлежит Hamkorbank (HMKB) с 16,83 млрд сумов, что составляет 2,4% от собственного капитала банка.

Топ-10 эмитентов с наибольшим объемом торгов за I полугодие





Источник: РФБ Тошкент, Расчеты: Avesta Investment Group

В то же время, отмечают аналитики, в аналогичном рейтинге по количеству сделок представлены только Hamkorbank (HMKB) и UzPSB (SQBN) из топ-10 по объему торгов. Kapitalbank (KPBA) сформировал всю сумму всего за 2 сделки, Ipak Yuli Bank (IPKY) — за 3 операции, Ravnaqbank (RBQB) — за 12.

Только Qyzylqumcement (QZSM) и Qoqon Mexanika Zavodi (KUMZ) представлены в топ-10 из небанковских компаний.

Четыре из десяти ценных бумаг в списке были зарегистрированы со снижением цены на конец июня, что в основном связано с закрытием периода реестра для дивидендов к последней неделе июня, поэтому все акции торговались с уменьшением цены на сумму дивидендов, ожидаемых к выплате.

На долю компаний топ-10 приходится более 93,1% оборота биржи, тогда как в I полугодии 2018 года этот показатель достигал только 78%, а за весь 2018 год — до 82,9%.

Топ-10 эмитентов с наибольшим количеством сделок за I полугодие





Источник: РФБ Тошкент, расчеты: Avesta Investment Group

Во второй таблице приведены 10 различных ценных бумаг по наибольшему количеству сделок на РФБ за январь-июнь. Здесь Qyzylqumcement (QZSM) является лидером с 4684, или 26,57% от общего количества сделок. Две другие компании — Qo’qon mexanike zavodi (KUMZ) и Kvarts (KVTS) заключили 3558 и 1770 сделок. Эти три компании концентрируют более 56% всех операций на РФБ в I полугодии 2018 года, в то время как на первую десятку приходится 83,5%.

Также интересно, пишут аналитики, что в этой таблице только пять ценных бумаг представляют банковский сегмент, в том числе два банка представлены и обыкновенными и привилегированными акциями, поэтому по количеству сделок это всего три банка в списке самых популярных ценных бумаг. Привилегированные акции трех компаний находятся в данном списке — помимо UzPSB (SQB1) и Ipoteka-Bank (IPT1), это Алмалыкский горно-металлургический комбинат (AGM1) с 542 сделками на 770 млн сумов.

Динамика цен на акции Qyzylqumcement Динамика цен на акции Kvarts

Динамика цен на акции Qo’qon mexanika zavodi







Источник: РФБ Тошкент, расчеты: Avesta Investment Group. Нажмите на графики для увеличения.

Колебания цен нескольких наиболее торгуемым компаниям в течение I полугодия

Акции Qyzylqumcement (QZSM) начали период с 1495 сумов и завершили его на цене в 1600 сумов (изменение цены на +7%). Самая высокая цена у акций компании была 21 апреля, а на 1 января акции компаний торговались по самой низкой цене — 1495 сумов за акцию.

Акции Qo’qon mexanike zavodi (KUMZ) торговались с ниспадающим трендом, когда цена в начале года после SPO составляла 1401 сума, а в конце июня снизилась до 1100 сумов. Наивысшая цена на акции компании зафиксирована 18 февраля, затем цены постепенно падали ниже. Самая низкая точка была зафиксирована в размере 1000 сумов 18 мая. Основными причинами такого тренда являются не самые лучшие финансовые результаты компании — в I квартале продажи компании снизились на 43%, а чистая прибыль — на 29%, и по состоянию на конец второго квартала продажи снизились на 35,9%, а чистая прибыль сократилась вдвое.

В отличие от них акции Kvarts (KVTS) начали период с ценой 5400 сумов и закончили июнь на отметке в 6255 сумов (+15,83%). Самая низкая цена — 5400 сумов — была 1 января, а максимальная цена — 8200 сумов — 12 июня. Сокращение цен в июне связано с выпуском дополнительных акции — все акционеры получили по одной дополнительной акции за счет капитализации прибыли 2018 года, что вызвало очевидное снижение цены примерно в два раза.

Организованный внебиржевой рынок Elsis-Savdo

Помимо РФБ, существует организованная внебиржевая платформа Elsis-Savdo, и за январь-июнь 2019 года там были зарегистрированы транзакции на сумму 6,66 млрд сум, однако это число было в 10 раз выше в I полугодия 2018 года и примерно в 9 раз выше во II полугодии 2018 года.





Касаемо сделок I полугодия 2019 года, инвесторы заключили 438 сделок, в то время как это число было равно 97 за тот же период предыдущего года и 140 за II полугодие 2018 года, поэтому внебиржевой рынок находится в тех же условиях, что и листинговые ценные бумаги — число сделок растет на фоне сокращения их объема.