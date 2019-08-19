Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле в конце августа совершит первый официальный визит в Узбекистан, сообщается на сайте организации.

26 августа она примет участие в Международной конференции по сохранению материального и нематериального культурного наследия, встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым и откроет Международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» в Самарканде. 27 августа глава ЮНЕСКО посетит Бухару.

В предстоящей конференции ожидается участие министров культуры и туризма из многих стран. Одри Азуле в своем выступлении подчеркнет важность сохранения странами культурного наследия в условиях ускоренного развития туризма, урбанизации и ухудшения экологии.

На переговорах с президентом Узбекистана планируется обсудить вопросы укрепления сотрудничества и потенциала страны по восстановлению богатого культурного наследия.

В Узбекистане находятся 6 из 962 объектов Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе Ичан-кала в Хиве, исторический центр Бухары, исторический центр Шахрисабза, достопримечательности Самарканда и западный Тянь-Шань.

«В настоящее время ЮНЕСКО усиливает сотрудничество с Узбекистаном, ключевым партнером в регионе, особенно по вопросам, связанным с реформированием системы образования, свободой слова и безопасностью журналистов, управлением водными ресурсами и сохранением наследия», — говорится в сообщении.

В октябре 2018 года в ходе визита Шавката Мирзиёева в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже между организацией и Узбекистаном был подписан совместный план действий на 2018−2021 годы.

Фестиваль «Шарк тароналари» («Мелодии Востока»), проводимый каждые два года при поддержке ЮНЕСКО, — один из крупнейших фестивалей в Центральной Азии, цели которого — показ лучших достижений национального музыкального искусства, сохранение и развитие традиций народов, укрепление культурного и духовного сотрудничества между странами.