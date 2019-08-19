Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review) посетит Узбекистан в 2020 году. Об этом 19 августа заявил журналистам заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков, находящийся с визитом в Ташкенте.

«Мы предлагаем интегрированную проверку ядерной инфраструктуры — INIR, мы договорились с Узбекистаном, что они закажут в следующем году такую проверку», — сказал Михаил Чудаков по итогам переговоров с руководством Министерства энергетики и Агентства «Узатом».

По его словам, документация МАГАТЭ должна лежать в основе любых надзорных и регулирующих органов стран, которые намерены развивать атомную отрасль. «Мы готовы провести серию миссий в рамках развития атома в Узбекистане», — сказал он.

Генеральный директор «Узатома» Журабек Мирзамахмудов пояснил, что в апреле Узбекистан официально направил запрос на проведение миссии INIR для оценки состояния развития ядерно-энергетической программы.

«В октябре в Ташкенте будет проведен семинар МАГАТЭ по подготовке узбекских специалистов к данной миссии», — отметил он.

В рамках реализации проекта строительства первой в Узбекистане АЭС при содействии МАГАТЭ разработана программа повышения кадрового потенциала и созданию ядерной инфраструктуры на 2020−2021 годы.

В сентябре 2018 года правительства Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории Узбекистана. Госкорпорация «Росатом» планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения «3+» с реакторными установками ВВЭР-1200.

Ранее Журабек Мирзамахмудов заявлял, что Узбекистан и Россия могут подписать контракт на строительство АЭС до конца 2019 года. Строительство планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.