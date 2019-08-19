Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review) посетит Узбекистан в 2020 году. Об этом 19 августа заявил журналистам заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков, находящийся с визитом в Ташкенте.
«Мы предлагаем интегрированную проверку ядерной инфраструктуры — INIR, мы договорились с Узбекистаном, что они закажут в следующем году такую проверку», — сказал Михаил Чудаков по итогам переговоров с руководством Министерства энергетики и Агентства «Узатом».
По его словам, документация МАГАТЭ должна лежать в основе любых надзорных и регулирующих органов стран, которые намерены развивать атомную отрасль. «Мы готовы провести серию миссий в рамках развития атома в Узбекистане», — сказал он.
Генеральный директор «Узатома» Журабек Мирзамахмудов пояснил, что в апреле Узбекистан официально направил запрос на проведение миссии INIR для оценки состояния развития ядерно-энергетической программы.
«В октябре в Ташкенте будет проведен семинар МАГАТЭ по подготовке узбекских специалистов к данной миссии», — отметил он.
В рамках реализации проекта строительства первой в Узбекистане АЭС при содействии МАГАТЭ разработана программа повышения кадрового потенциала и созданию ядерной инфраструктуры на 2020−2021 годы.
В сентябре 2018 года правительства Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории Узбекистана. Госкорпорация «Росатом» планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения «3+» с реакторными установками ВВЭР-1200.
Ранее Журабек Мирзамахмудов заявлял, что Узбекистан и Россия могут подписать контракт на строительство АЭС до конца 2019 года. Строительство планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.
Bul Kud
///Сегодня утром на Белоярской АЭС возле Екатеринбурга остановился энергоблок №4. На станции говорят (http://rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/press-tsentr/novosti/32461/), что причиной стало ложное срабатывание одной из защитных систем:
В воскресенье 18 августа 2019 года в 09 часов 15 минут местного времени (07:15 мск) действием автоматической защиты остановлен энергоблок № 4 Белоярской АЭС. Причиной отключения энергоблока послужило ложное срабатывание одной из защитных систем. Остановка энергоблока произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме. После выяснения причин ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок вновь будет включен в сеть и возобновит работу.
Энергоблок № 3 продолжает работу в соответствии с диспетчерским графиком нагрузок.
Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Белоярской АЭС нет. Радиационный фон на территории расположения Белоярской АЭС и в её окрестностях находится на уровне естественного природного фона.
Это уже второе отключение энергоблока №4 БАЭС за последние два месяца. В прошлый раз блок отключался (https://tass.ru/proisshestviya/6657867) 12 июля 2019 года из-за сигнала о неисправности одного из конденсаторов генераторного выключателя.
///Снова неприятные новости на радиационную тему. Исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлеющем запрещении ядерных испытаний Лассин Зербо сообщил, что две станции радиационного мониторинга в России перестали передавать данные в глобальную систему мониторинга через два дня после взрыва на испытательном полигоне в поселке Нёнокса, где погибли 5 сотрудников РосАтома.
Станции в Дубне и Кирове расположены ближе всех к Северодвинску. По словам Зербо, российская сторона объяснила отсутствие данных проблемами со связью. Он предполагает, что Россия может намеренно не предоставлять данные, чтобы скрыть последствия аварии. За работу мониторинговых станций отвечает Минобороны РФ.
https://twitter.com/SinaZerbo/status/1163094836569882625 — модель анимация предположительного распространения радиоактивного облака согласно погодным условиям. Кстати несёт его прямиком в Среднюю Азию.