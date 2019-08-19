Внеочередная отчетно-выборная конференция Национальной паралимпийской ассоциации Узбекистана состоялась 19 августа, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

На конференции рассматривалось заявление об увольнении по собственному желанию председателя ассоциации Улугбека Мирхайдарова. Участники конференции приняли его отставку.

Затем вице-президент Национального олимпийского комитета Азиз Камилов выдвинул на пост главы ассоциации кандидатуру Мухторхона Махсудовича Ташходжаева, который ранее занимал должность заместителя ее председателя.

Участники конференции единогласно избрали его новым главой Национальной паралимпийской ассоциации Узбекистана.