Ненастный день. Старики сидят на скамейках вдоль забора зеленого и серебристого цветов, скрывающего строительную площадку во дворе домов №№ 38, 39 и 40 на 17-м квартале Чиланзарского района Ташкента. С огороженной территории доносится жужжание бензопил: так исчезает роща на участке площадью в гектар. На месте зеленой зоны компания Ekskavator Eksklyusiv (ЕЕ) построит комплекс из четырех пятиэтажных жилых домов с детскими площадками и подземным паркингом.

По всему периметру забора рассыпаны пустые беседки без навесов и одинокие столы для пинг-понга. Позднее выяснится, что они привезены застройщиком для жителей массива. На стройплощадке рабочие грузят древесину в кузовы грузовиков, блестящие ковши экскаваторов поднимают серую пыль.

Весь двор выглядит неухоженным. Вскопанная траншея вдоль тротуара тянется к трансформаторной подстанции. Вокруг разбросаны ветки деревьев. На стихийно скапливающиеся пакеты с мусором оседают свежие опилки спиленного дерева. Большой пень — все, что от него осталось.

Ирина Горина, проживающая в доме №40, обратилась в «Газету.uz» в надежде спасти остаток рощи и видеть перед собой зеленые кроны, а не чуждый бетон. Корреспондент «Газеты.uz» узнала детали проекта и мнения сторон.

Жители

Ирина Горина выступает категорически против строительства. В папке с многочисленными обращениями в хокимияты района и города, Генеральную прокуратуру и Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды она хранит подписи более 100 жителей, не согласных со строительством.

Решение хокима города на выделение земельного участка площадью 1,05 га и строительство жилого комплекса компания-застройщик получила 28 июня прошлого года. Согласно решению, строительство разрешено при условии получения одобрения жителей домов №№ 38, 39 и 40.

Ирина считает, что строительство не может считаться законным. 20 июня Отдел юстиции Чиланзарского района ответил на обращение жителей, что постановление Кабинета министров, на основании которого хоким принял решение о выделении участка застройщику, утратило силу с принятием нового положения. Новое постановление было принято через два дня после подписания решения.

Ирина Горина рассказывает, что застройщик и председатель махаллинского схода граждан отказываются знакомить жителей с документами. Жителям пришлось нанять адвоката, чтобы бороться за свои права. Ему удалось получить список согласных жильцов. Проект одобрили 58 человек. Адвокат провел собственное расследование, обзвонив граждан, указавших номера телефонов. Большинство из них не ответили на звонок, некоторые проживали в других районах столицы или уже не проживали в указанных домах.

«В нашем списке каждого человека можно проверить. Но нас никто не слышит», — сказала Ирина.

По ее словам, застройщик апеллирует протоколом собрания домкомов, давших свое согласие. Первой в списке числится домком дома №38 Юлия Чёлник.

«Юля против строительства. Она говорит: ни на какое собрание меня не звали, нигде я не присутствовала и свое согласие не давала», — сказала Ирина Горина.

Свекор Ирины Сергей Горин беспокоится, что с введением новых домов в эксплуатацию старые дома начнут испытывать перебои с подачей электричества, газа и воды. Уже сейчас в квартирах дома №40 в шахматном порядке отключается электричество. «В дни аномальной жары 14 часов сидели без света», — заявил он.





Сергей Горин добавил, что проект нарушает градостроительные нормы, согласно которым во дворах жилых домов запрещается строительство каких-либо объектов, за исключением детских площадок и временных стоянок для автомобилей. На паспорте объекта на заборе отсутствуют название компании, сроки строительства и другие детали. Расстояние между домами не соответствует правилам безопасности в случаях землетрясения.

Больше всего жильцы переживают за зелень в своем дворе. По словам жительницы дома №39, пожелавшей остаться анонимной, в советское время на территории стройплощадки были расположены бассейны и беседки, жители сами сажали фруктовые деревья. Со временем бассейны закопали, а теперь вырубают деревья.

С тех пор как четыре месяца назад во дворе установили забор, детям стало негде играть. Застройщик сделал несколько проходов, чтобы открыть дорогу до мусоросборочного пункта. Но несмотря на близость МСП, мусор стал скапливаться на огороженном участке.

«Сами жители, конечно, мусор оставляли. Грязно стало, потому что огородили. Это психология людей. Потом мы деньги собрали, убрали поляну. [До установки забора] носили на мусорку», — рассказывает жительница дома №39.

По словам Ирины Гориной, в Ташкентском городском управлении по экологии и охране окружающей среды заявили, что данный участок является парковой зоной. Но заключение о рубке деревьев застройщик все-таки получил. Жители уверены, что застройщик вырубит больше разрешенного числа деревьев.

Корреспондент «Газеты.uz» связался с адвокатом жителей за комментариями. Адвокат сказал, что не имеет права «давать интервью как адвокат. Все юридические вопросы буду решать сам».

Застройщик

Изначально компания Ekskavator Eksklyusiv планировала строить четыре семиэтажных дома. По словам директора компании Фархода Исаева, после обсуждения проекта с жителями Территориальная инспекция по контролю в сфере строительства по просьбе компании внесла изменения в проект, уменьшив этажность зданий.

Говоря о согласии жителей, Фарход Исаев заявил, что собирал подписи поквартирно. «Некоторые, кто не был согласен, звонили соседям, которые тоже не были согласны, чтобы нас не пускали в другие подъезды».

Юрист компании, не пожелавший представиться, сказал, что компания размещала несколько паспортов объекта, но жители «все порвали».

Юрист считает, что письмо Отдела юстиции составлено некорректно. Согласно закону о нормативно-правовых актах, НПА не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения НПА в действие.

Расстояние между домами определяется санитарно-гигиеническими и пожарными нормами. В определенных случаях допускается сокращать расстояние между торцами домов до 15 м, а между фасадами выдерживать расстояние менее 40 м. Это зависит от конкретного проекта, заявила архитектор-проектировщик Мария Султанова.

«Градостроительные нормы опираются на пожарные и санитарные нормы. Эти нормы нужно не просто соблюдать, с ними надо уметь работать. Сокращая расстояние между домами, необходимо учитывать доступность городской среды и проводить мероприятия для ее улучшения. Мы предложили благоустройство, проложили все дороги и пожарные проезды. Застройщик будет высаживать деревья. Нужно понимать, что проектировщик не на стороне застройщика, а на стороне города», — подчеркнула она.

Компания ознакомила редакцию с заключением ГУП «Сувсоз», согласно которому застройщик обязуется построить резервуар для питьевой воды и установить новые насосы.

Согласно заключению Ташкентского городского предприятия электросетей, для подключения объекта компания должна построить двухтрансформаторную подстанцию.

Региональный филиал по газоснабжению Ташкента в своем заключении постановил, что здания будут подключены к газопроводу, который находится под землей. Дома №№ 38, 39, 40 подключены к другому газопроводу.

«Мы не будем подключаться к их коммуникациям, — подытожил Фарход Исаев. — Иначе ни нам, ни им не хватит».





Он добавил, что компания обязалась обновить фасады старых домов, построить несколько детских площадок и парковочные места. На опасения жителей о том, что двор новых домов будет закрытым, Фарход Исаев ответил, что периметр участка, который получила компании, пересекает футбольное поле для жителей старых домов.

«Мы не можем установить забор на футбольном поле, не можем установить его ближе к нашим домам, потому что здесь будет стоять здание, а выходить за рамки своей территории и устанавливать забор за футбольным полем мы не имеем права», — сказал Фарход Исаев.

Он заявил, что со всеми документами жители могут ознакомиться в махаллинском сходе граждан. «Это не снос, не изъятие частной собственности. Я не могу каждому показывать документы».

Корреспондент «Газеты.uz» ознакомился с разрешением на рубку деревьев. 26 июля Ekskavator Eksklyusiv получила заключение государственной экологической экспертизы на рубку 70 деревьев.

Согласно постановлению Кабинета министров об оказании услуг в сфере природопользования, разрешение на вырубку деревьев дает хокимият района или города. На основании заключения Ташгорэкологии городская администрация дала разрешение на рубку 48 деревьев. Общий ущерб оценен в 16,3 млн сумов.

По завершении строительства компания обязана посадить 480 деревьев на участках, указанных хокимиятом района и управлением благоустройства.

Хокимият Ташкента

В хокимияте города «Газете.uz» сообщили, что, по словам застройщика, мусор на этом участке был всегда, а забор был установлен для того, чтобы не было свалки. Жители не убирали эту территорию.

Согласно концепции углубления реформ в системе коммунального обслуживания населения, уборкой придомовой территории и вывозом мусора должно заниматься ремонтно-эксплуатационное предприятие, обслуживающее эти дома, а не жители.

В отношении правонарушителей, размещающих отходы в неположенном месте, должны приниматься меры в соответствии с Кодексом об административной ответственности. Если эти меры не принимаются, ответственность несут контролирующие органы.

Источник в столичной администрации сообщил, что вырубка деревьев находится под контролем. По завершении строительства будет проведена повторная инвентаризация деревьев.