16 августа в группе «Халқ билан мулоқот / Диалог с народом» в Facebook распространилась видеозапись конфликта между сотрудником Кабинета Министров Узбекистана и мужчиной, представившимся предпринимателем.

На видео предприниматель подходит к сотруднику Кабмина и просит подтвердить недавно сказанное нецензурное оскорбление. Гражданин заявляет, что работник «получает зарплату в правительстве, чтобы решать его проблемы». Он также отмечает, что ждет встречи с сотрудником на протяжении уже 45 минут и не может дозвониться. Госслужащий в ответ называет его «терпилой» и просит уйти.

В отношении сотрудника, который допустил грубость в общении с гражданином, проведена служебная проверка. Он был признан не соответствующим занимаемой должности и освобожден от занимаемой должности, сообщается на правительственном портале.







