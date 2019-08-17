Грузия — страна в юго-западной части Кавказа. Это небольшое государство на побережье Черного моря, которое находится на стыке Европы и Азии. Страна сочетает в себе мягкие субтропики морского побережья, цветущие и плодородные долины предгорий, суровые скалистые стены гор и глубокие ущелья, проходящие сквозь Кавказский хребет.





Огромно историческое и культурное наследие маленькой Грузии, воспетой еще Гомером. На территории страны насчитывается около 10 тысяч культурных и исторических памятников. Грузинский народ во все времена славился своим гостеприимством и богатыми традициями.

По статистике международных путешественников, за 2018 год Грузию посетило 8 679 544 человек, а первые пять месяцев нынешнего года насчитывают около 2 988 478 туристов.





14 августа в отеле Hyatt Regency Tashkent представитель Национальной администрации туризма Грузии Магда Саникидзе выступила с презентацией о потенциале страны и рассказала, чем регион так привлекателен для ознакомления и отдыха. Всего туристические ресурсы насчитывают 103 курорта и 182 курортные зоны, 40 природных памятников, 10 национальных парков, 2400 источников минеральных вод, 12 тысяч исторических и культурных монументов.

Позиция Грузии в международном ранжировании:

6 место по показателю легкости ведения бизнеса;

16 место по индексу экономической свободы;

5 место в мире по индексу безопасности;

4 место в мире по индексу быстроразвивающихся стран (2017), а в 2016 году Грузия заняла первое место по тому же индексу.





Либеральный визовый режим и электронные визы позволяют туристам въезжать по упрощенной системе. К примеру, граждане 98 стран с видом на жительство 50 государств могут посетить Грузию без визы.





В рамках презентации туристического потенциала на мероприятии выступил чрезвычайный и полномочный посол Грузии Зураб Абдушелишвили, отметив, что страна всегда рада гостям. После завершения презентации главные туристические компании Грузии поделились опытом и пригласили к сотрудничеству организации Узбекистана в рамках B2B-сессии. Гостей также ожидал праздничный фуршет с деликатесами грузинской кухни.

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