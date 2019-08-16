«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку сладких заготовок, которые непременно нужно успеть закрыть на зиму.
Малиновое варенье
Вкусное средство от простуды — малиновое варенье, которое борется с микробами и понижает температуру.
Варенье-пятиминутка из лимонов и апельсинов
Для бодрого утра нужна чашечка горячего чая и хрустящий тост с ярким цитрусовым вареньем солнечного цвета.
Карамельный соус Dulce De Leche
Dulce De Leche — популярный сладкий соус из Латинской Америки, который по вкусу напоминает карамель с молочным привкусом.
Варенье из кумквата
Это варенье отличный способ вернуться в беззаботное детство. Свежий сочный кумкват отлично подходит для приготовления ароматного варенья.
Лимонный курд
Лимонный курд — это заварной крем на лимонном соке. Он отлично подойдет в качестве начинки для тарта, пирожных или прослойки для тортов.
Медово-лимонный джем
Очень полезный и простой в приготовлении джем, который можно есть в целях профилактики от простуды.
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