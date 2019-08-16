«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку сладких заготовок, которые непременно нужно успеть закрыть на зиму.

Малиновое варенье


Вкусное средство от простуды — малиновое варенье, которое борется с микробами и понижает температуру.

Варенье-пятиминутка из лимонов и апельсинов


Для бодрого утра нужна чашечка горячего чая и хрустящий тост с ярким цитрусовым вареньем солнечного цвета.

Карамельный соус Dulce De Leche


Dulce De Leche — популярный сладкий соус из Латинской Америки, который по вкусу напоминает карамель с молочным привкусом.

Варенье из кумквата


Это варенье отличный способ вернуться в беззаботное детство. Свежий сочный кумкват отлично подходит для приготовления ароматного варенья.

Лимонный курд


Лимонный курд — это заварной крем на лимонном соке. Он отлично подойдет в качестве начинки для тарта, пирожных или прослойки для тортов.

Медово-лимонный джем


Очень полезный и простой в приготовлении джем, который можно есть в целях профилактики от простуды.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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