Как бы многие отнеслись к идее приобрести квартиру в эксклюзивном доме у реки благодаря первоначальному взносу от 30% и со скидкой 10% при полной оплате? Ведь это позволит купить комфортную квартиру в ЖК Riverside, не откладывая покупку жилья в долгий ящик.





Условный пример: покупатель приобретает в ЖК Riverside 2-комнатную квартиру площадью 42,8 кв. м за 218 280 000 сумов. Эту же квартиру можно купить в рассрочку за 30% предоплату, что составляет всего 65 484 000 сумов. А затем, в зависимости от срока рассрочки, каждый месяц выплачивать необременительную для бюджета сумму.

Рассрочка:

один год — 14 260 960 сумов в месяц;

два года — 7 894 960 сумов в месяц;

три года — 5 772 293 сумов в месяц.

Кроме рассрочки есть и другая возможность выгодно купить квартиру в ЖК Riverside: при 100% оплате до 9 октября действует скидка 10%. А это значит, что эту же условную 2-комнатную квартиру можно купить не за 218 280 000 сумов, а всего лишь за 196 880 000. Тоже выгодное решение, не правда ли?

Что же представляет из себя ЖК Riverside?

ЖК Riverside — новый проект девелоперской компании First Development Group. Безопасный, универсальный и доступный дом у реки, в котором интересно жить. ЖК Riverside сочетает в себе продуманный до мелочей стиль и отточенную архитектуру. Здесь есть все необходимое для удобства и интересного досуга, уединенной работы, игр на свежем воздухе и отдыха большими и маленькими компаниями.

На территории дома также расположена собственная набережная, благодаря которой рыбалка, барбекю у воды, прогулки вдоль берега, романтические вечера у реки становятся незабываемым отдыхом. А техническое оснащение комплекса позволяет работать дома в спокойной обстановке, забыв о городской суете.

«Доверие — фундамент отношений. Мы дорожим вашим доверием, указываем реальные сроки сдачи объекта, используем долговечные строительные материалы и привлекаем проверенных подрядчиков, на которых можно положиться», — говорит Ойбек Шодиев, генеральный директор FDG.





Что такое ЖК Riverside на языке цифр и фактов?

ЖК Riverside — это девятиэтажный жилой комплекс, состоящий из пяти блоков. В каждом из них расположено по 64 квартиры площадью от 26 до 163 кв. м. Smart-планировка квартир позволяет эффективно использовать жилое пространство — каждый квадратный метр пространства на счету и максимально функционален.

Все соответствует высочайшим эргономическим стандартам жилых помещений. Материалы прочные и экологичные, а базовая комплектация квартир включает входную железную дверь, возможность свободной планировки, межкомнатные перегородки из кирпича, собственное, независимое отопление, счетчики на все инженерные коммуникации, уютные балконы и многое другое.

В ЖК Riverside есть свой двор без машин — современная концепция, освобождающая территорию для удобной и безопасной жизни. Также здесь организованы места для отдыха и воркаут-зона, баскетбольная площадка, пространство для творческой работы, детские площадки, единый уровень покрытия на тротуарах и в подъездах, просторная закрытая парковка, профессиональная охрана жилого комплекса, высочайшая сейсмостойкость, актуальная для местного региона.





Немаловажно, что ЖК Riverside находится в Мирзо-Улугбекском районе — одном из наиболее развитых и современных районов Ташкента. С каждым годом транспортные развязки здесь становятся все более удобными, растет количество супермаркетов и торговых центров, создаются новые офисы. Недалеко от ЖК Riverside строятся жилые комплексы и бизнес-центры, в ближайшем будущем в этом районе появится метро. На оптимальном расстоянии от жилого комплекса находятся крупные городские магистрали, по которым легко добираться до любой точки столицы.

А еще ЖК Riverside — не только место для жизни, но и площадка для бизнеса, которая отлично подойдет в качестве объекта для инвестиций. Есть специальные выгодные коммерческие предложения как для зарубежных инвесторов, так и для локальных предпринимателей.

Подробную информацию о ЖК Riverside можно получить по телефонам: (+998) 78−150−55−11, (+998) 97−748−52−25.

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