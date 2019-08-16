Гражданин Узбекистана Азизджон Рахматов, проживающий в американском штате Коннектикут, признал себя виновным в сговоре с целью оказания материальной помощи «Исламскому государству», сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство юстиции США.

По данным обвинения, 32-летний Азизджон Рахматов перевел 400 долларов, чтобы оплатить поездку в Сирию еще одному фигуранту дела — гражданину Казахстана Ахрору Сайдахметову, который собирался принимать участие в боевых действиях на стороне ИГ.

Всего по делу о поддержке ИГ, начатому еще в 2015 году, проходят пять человек.

Ахрору Сайдахметов и Абдурасул Журабоев из Узбекистана уже приговорены к 15 годам тюремного заключения, Азизджону Рахматову грозит такой же срок.