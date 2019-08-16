Ранее запланированное строительство 32 микрогидроэлектростанций в Джизакской, Наманганской, Сырдарьинской и Хорезмской областях признано нецелесообразным. Причина в непродолжительном периоде водотока, низком напоре (1−4,5 м) и расходе воды по каналу (0,25 — 4 кубометров в секунду). Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 12 августа, сообщила Norma.uz.

Такие данные получили специалисты компании «Узбекгидроэнерго» и проектного института «Гидропроект» по итогам изучения перспективных участков для строительства микроГЭС в Андижанской, Джизакской, Наманганской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ферганскоц областях.

Специалисты исследовали участки с учетом результатов пилотного проекта по строительству микроГЭС мощностью 200 кВт на отводящем канале Зааминского водохранилища в Джизакской области.

В процессе исследования специалисты выявили 14 перспективных участков водотоков для строительства новых микроГЭС в Андижанской (6), Кашкадарьинской (2), Самаркандской (5) и Ферганской областях (1). Здесь более высокие напоры (6−90 м), расход воды (1−8 кубометров в секунде) и продолжительные режимы водотока в течение года.

Таким образом, всего будет построено 19 микроГЭС, совокупная расчетная мощность которых составляет 10,05 кВт. Затраты на строительство составят свыше 12 млн долларов. Ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2019 года и III-IV кварталы 2020 года.