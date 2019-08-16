LG Electronics объявляет о старте продаж новой линейки умных стиральных машин AI DD с фронтальной загрузкой, предназначенных для улучшения качества стирки. Оснащенные системой прямого привода нового поколения с искусственным интеллектом Artificial intelligence Direct Drive — AI DD, стиральные машины обеспечивают тщательный и бережный уход за одеждой. Прямой привод AI DD определяет вес и тип белья, тем самым минимизирует повреждение ткани. А с усовершенствованной функцией TurboWash 360 цикл стирки осуществляется за меньшее время.





Благодаря усовершенствованному двигателю с искусственным интеллектом AI DD, новая линейка стиральных машин Vivace позволяет с точностью настроить режимы стирки, автоматически определяя вес белья и с точностью оценивая мягкость ткани. Это и снижает вероятность повреждения белья на 18%, продлевая срок службы любимой одежды.





С усовершенствованной технологией TurboWash 360 полный цикл стирки занимает всего 39 минут — это на 34% быстрее, чем у обычной опции TurboWash. Стиральная машина Vivace распыляет струи воды и моющего средства в четырех разных направлениях, чтобы лучше отстирать одежду. Steam+ дополняет это комплексное решение для стирки, нейтрализуя 99,9% аллергенов с помощью специального цикла стерилизации и удаляет 30% складок с помощью Wrinkle Care.





Новая линейка стиральных машин Vivace 2019 года с классом энергопотребления A+++ демонстрирует стремление LG постоянно развивать свои передовые технологии, предлагая удобные и энергоэффективные продукты. Универсальное приложение SmartThinQ™ позволяет с помощью смартфона удаленно управлять стиральной машиной, проводить быструю диагностику и загружать новые циклы стирки.





«Новые стиральные машины Vivace с революционным двигателем AI DD — это индивидуальный подход к стирке разных типов тканей, что дает превосходный результат и удобство для пользователя. Используя искусственный интеллект для обеспечения бережного ухода за одеждой и повышения эффективности, наши новейшие стиральные машины облегчают жизнь потребителям и демонстрируют стремление компании быть ведущей в отрасли», — сказал Сон Дэ-хён (Song Dae-hyun), президент LG Electronics Home Appliances & Air Solution Company.

Приобрести стиральную машину LG Vivace, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);

cеть MEDIAPARK Bozori: (+998) 71−203−77−07;

сеть магазинов Goodzone: (+998) 71−207−03−07;

сеть магазинов Credit Asia: (+998) 78−140−00−11;

фирменный магазин LG в ТРК Next (+998) 95−143−00−03.

По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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