Министерство внутренних дел Узбекистана отреагировало на сообщения в СМИ о побеге из колонии-поселения №51 Ташкенте заключенного Олимжона Абдуллаева и удерживании денег из зарплаты заключенных.

В заявлении Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) МВД говорится, что для привлечения осужденных к общественно-полезному труду было заключено подрядное соглашение со строительной компанией Uy Joy Qurilish.

Осужденные могут привлекаться к общественно-полезному труду согласно статьям 88 (привлечение осужденных к труду) и 93 (привлечение осужденных к работе без оплаты труда) Уголовно-исполнительного кодекса.

В рамках подрядного соглашения заключенные получали за свой труд от 800 тысяч до 2,7 млн сумов в месяц в зависимости от разряда и ставок базового тарифа. Удержания из оплаты труда производятся в рамках статьи 164 Трудового кодекса (налоги и другие обязательные платежи, судебные решения и другие исполнительные документы), заявили в ГУИН.

Поскольку отчисления из зарплаты осужденных к лишению свободы на государственное социальное страхование не производятся, до 25% средств из зарплаты направляется в Фонд развития материально-технической базы учреждения.

«Незаконных удержаний из зарплаты не было», — говорится в сообщении МВД.

По статье 89 УИК занятость осужденных осуществляется путем организации рабочих мест в учреждениях по исполнению наказания либо вне их.

В отношении осужденного Олимжона Абдуллаева дисциплинарные меры не применялись, так как заключенный следовал внутреннему распорядку учреждения, правилам поведения, установленным в обществе, не получал претензий со стороны руководства и сотрудников учреждения.

Олимжон Абдуллаев был также привлечен к общественно-полезному труду, как и другие заключенные, но 26 июня он самовольно покинул объект в неизвестном направлении. В настоящее время осужденный объявлен в розыск, принимаются меры по его поимке, говорится в сообщении.