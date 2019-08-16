Военные альпинисты Узбекистана заняли второе место по итогам общекомандного зачета на конкурсе «Эльбрусское кольцо» в рамках V Армейских международных игр (АрМи-2019), сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Победителями конкурса, состоявшем из 14 заданий, стала команда России, на третьем месте — военнослужащие Казахстана.

В финальном задании команда Узбекистана первой взошла на Эльбрус. «Ей потребовалось 4 часа 25 минуты для восхождения на вершину из базового лагеря Приют 11 (высота 4130 м над уровнем моря)», — отметили в Минобороне.

Кроме того, войсковые разведчики Узбекистана стали вторыми на конкурсе «Отличники войсковой разведки», который прошел с 5 по 15 августа полигоне рядом с городом Джайсалмер в Индии.

В конкурсе состязались военнослужащие Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, России и Судана.

Первое место завоевала разведывательная группа Индии, третье — команда России.

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