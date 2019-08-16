В социальных сетях распространилась видеозапись инцидента между сотрудниками органов внутренних дел и женщинами на территории дехканского рынка. На записи сотрудники ОВД пытаются поместить нескольких женщин в автомобиль.

Инцидент прокомментировала пресс-служба хокимията Ташкентской области. Конфликт произошел 14 августа в 11:00 на территории дехканского рынка в Аккурганском районе, когда строители начали возводить двухэтажный торгово-бытовой объект на пустующем земельном участке у входа на рынок. Разрешение на строительство было выдано районным хокимом на имя Даврона Курбанова.

«Во время возведения стены перед входом рынка женщины, занимающиеся продажей бахчевой и овощной продукции, заявили, что стена будет мешать их торговле, и потребовали остановить строительство», — говорится в сообщении.

Хокимият Ташкентской области отметил, что данный участок не является основным входом на рынок. Более того, из-за мелких торговцев, раскладывающих товары на земле, на дороге образуются заторы, на пешеходном переходе происходят дорожно-транспортные происшествия.

«Несмотря на разъяснения, пять женщин, торгующих на рынке, начали кричать, привлекая внимание окружающих, оскорбили строителей и руководителя рынка и разрушили стену», — заявили в хокимияте.

На место инцидента прибыли следователь Следственного отдела ОВД лейтенант И. Раимов, оперуполномоченный Управления уголовного розыска майор Э. Арслонов, инспектор профилактики старший лейтенант У. Турсунов, эксперт ЭКГ ОВД капитан А. Мирзалиев и инспектор УББД сержант С. Жумаев.

«Из-за невыполнения законных требований сотрудников собранные документы были оформлены в дежурной части. По факту начата доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Хоким Аккурганского район и его заместитель, председатель районного комитета женщин посетили место инцидента и побеседовали с женщинами. «В настоящее время они заняты своей ежедневной работой», — отмечает областной хокимият.