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17 и 18 августа
Куда сходить на выходных
в Ташкенте?
11 лучших событий этих выходных в столице.
Премьера мультфильма "Angry Birds 2 в кино", Dance Music Fest 2019 в парке "Ашхабад", Street Dance Day в Central Park, выставки хендмейда, детские шоу, спортивные тренировки и другие интересные мероприятия.
"Angry Birds 2 в кино"
Мультфильм, комедия
Спонсор раздела - Aviasales.uz
Арт-базар в Ташкентском Доме Фотографии
Выставка-ярмарка «Восточный базар» в Next'e
Dance Music Fest 2019 в парке "Ашхабад"
Детское шоу «Моана и Сердце Те Фити» в Parus'e
Мастер-класс по изготовлению слаймов-лизунов
Street Dance Day в Central Park
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Мастер-класс от Артема Водомирова
Cеминар-воркшоп «Электронная коммерция в практике»
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Открытая тренировка к Самаркандскому полумарафону
Открытая тренировка по трейлраннингу к забегу Sky Бельдерсай
Зоны отдыха Ташкентской области на лето 2019
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