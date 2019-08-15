Президент Шавкат Мирзиёев увидел самую большую угрозу для Узбекистана в уровне кадров, их знаниях, образованности и преданности. Об этом глава государства заявил 14 августа на совещании, посвященном обсуждению развития страны в первом полугодии. Телесюжет о мероприятии вышел в программе «Новости 24» телекала «Узбекистан 24».

«Почему издаем столько постановлений? Мы все сейчас в поисках, в поисках, в поисках и еще раз в поисках, — подчеркнул глава государства. — Вас всех должен мучить один вопрос: сможем ли мы в таких тяжелых условиях прокормить 33-миллионное население, удовлетворить его и достичь и реализовать наши большие планы?»

Президент напомнил, что до конца года осталось четыре с половиной месяца.

«Меня мучает один вопрос: какая самая большая угроза для нас? Самая большая угроза — в уровне кадров, их знаниях, образованности, преданности. Тысяча сожалений, но это самый сложный вопрос», — сказал глава государства.

Шавкат Мирзиёев отметил, что на собрании каждый должен «отчитаться перед своей совестью».

«Сегодняшние методы нашей работы абсолютно не соответствуют нашему уровню. Если вы не изменитесь, ситуация не изменится. Сегодня [проводится] не собрание, сегодня мы отчитываемся перед своей совестью… Возможности в наших руках. Сможем ли мы сделать правильные выводы и использовать это? Нам не обидно за отсутствие воды, газа, света? Мы создаем новый Узбекистан, по всем направлениям. Исходя из [формирования] демократического государства, больших вызовов, стоящих перед нами, сможем ли мы убедить наших людей нашим умом, знаниями, верностью или нет?», — задал вопросы руководитель страны.

Президент и ранее указывал на потребность в современных кадрах и привлечении образованной молодежи в стратегические отрасли. Большая часть имеющихся специалистов не готова к структурным преобразованиям в стране, их знания, квалификация и навыки не отвечают современным требованиям, отмечал он.

В конце 2018 года было запланировано направить за рубеж более 3500 специалистов на обучение в магистратуре и докторантуре, повышение квалификации и стажировку, а также привлечь к сотрудничеству около 1000 иностранных ученых и экспертов.