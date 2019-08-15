Работу по социально-экономическому развитию страны в первом полугодии и приоритетные задачи на второе полугодие обсудили на расширенном совещании 14 августа под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии приняли участие руководители палат Олий Мажлиса, премьер-министр и его заместители, председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, хокимы областей и города Ташкента, главы министерств, ведомств, хозяйственных объединений и коммерческих банков.

Отмечалось, что руководителям комплексов Кабинета Министров, министерствам, председателям комитетов и хозяйственных объединений необходимо кардинально пересмотреть методы работы, почаще посещать регионы и отдаленные села, оказывать хокимиятам, предпринимателям и руководителям на местах практическую помощь в выявлении и решении проблем на низовом уровне.

Впредь все руководители комплексов должны вместе с министрами ежеквартально выезжать в регионы и решать проблемы в своих сферах, а по итогам отчитываться перед областными кенгашами народных депутатов и активом.

Хокимы областей, в свою очередь, вместе со своими заместителями и руководителями областных управлений должны будут каждый квартал посещать районы, решать там проблемы, затем отчитываться перед районными кенгашами народных депутатов и активом.

Палатам Олий Мажлиса и Кабинету Министров указано на необходимость внедрения новой системы, предусматривающей участие вышестоящих руководителей и хокимов к работе на низовом уровне с последующим заслушиванием их отчетов.

На совещании обсуждены вопросы макроэкономики, структурных преобразований, финансово-банковской системы и частного предпринимательства. В первом полугодии объем ВВП вырос на 5,8%, производства промышленной продукции — на 6,9%.

В распоряжении местных бюджетов осталось свыше 2,6 трлн сумов, или в 1,5 раза больше средств, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доходы бюджета составили почти 51 трлн сумов, таким образом, он выполнен на 109% относительно прогноза.

Глава государства уделил внимание вопросу предотвращения резкого роста цен. За полгода инфляция составила 5,6% и не превысила прогнозных показателей. Ответственным лицам поручено принять меры по предотвращению роста инфляции в связи с поэтапным внедрением рыночных принципов в тарифное и ценовое регулирование.

Президент затронул вопрос повышения роли промышленности в экономике.

«За последний год доля промышленности в валовом внутреннем продукте выросла с 26% до 30%, но это все еще не соответствует масштабу начатых нами реформ», — сказал Шавкат Мирзиёев и рекомендовал ускорить реализацию 25 инвестиционных проектов в Навоийском горно-металлургическом комбинате, 18 проектов в «Узэлтехсаноат», 7 проектов в «Узавтосаноат» и 5 проектов в Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, чтобы ввести новые мощности в строй до конца года.

В первом полугодии освоено почти 86 трлн сумов инвестиций, то есть в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатели освоения прямых иностранных инвестиций выросли в 2,7 раза, привлечения средств международных финансовых институтов — в 3,7 раза. Впервые в истории страны доля инвестиций в валовом внутреннем продукте превысила 38%. В предыдущие годы, отмечалось на совещании, этот показатель не достигал и 25%.

Президент в ходе мероприятия поручил снизить потери при производстве и поставке электроэнергии, упорядочить систему расчетов за энергоресурсы и сократить дебиторскую задолженность.

Он отметил важность сдачи в эксплуатацию до конца года четырех предприятий, которые будут производить новые виды химической продукции, а также ускорения работ по 31 инвестиционному проекту в химической промышленности.

Затем были рассмотрены вопросы развития регионов и коммуникационной инфраструктуры. За полгода в рамках программы «Обод кишлок» обновлены 478 сел в 159 районах, к ним подведены сети питьевого водоснабжения, газо- и электроснабжения. Выполнено строительство и ремонт 3600 км автомобильных дорог.

Президент отметил, что важно завершить до конца года строительство 10 тысяч индивидуальных и 111 многоквартирных домов, строительства и реконструкции 1200 км сетей питьевого водоснабжения и канализации, обеспечить особый контроля за качеством и стоимостью.

Глава государства дал поручения по строительству и ремонту дорог республиканского и местного значения протяженностью 10 тысяч км, организации совместных транспортно-логистических предприятий по международным грузовым перевозкам, переводу международных аэропортов Бухары, Карши, Нукуса и Термеза в режим «открытое небо», созданию Навоийского сухого порта.

Как отмечалось на совещании, сегодня 70% отечественной потребительской продукции создается именно в аграрной отрасли. В 80 стран мира экспортируется более 180 видов сельскохозяйственной продукции, что обеспечивает 20−25% всех поступлений от экспорта. В данной отрасли занято 27% экономически активного населения.

До настоящего времени в 94 районах организовано 76 хлопково-текстильных кластеров. В этом году собран урожай зерна в объеме более 7 миллионов тонн. Создано 15 тысяч гектаров интенсивных садов и 11 тысяч гектаров виноградников.

Президент отметил необходимость запуска до конца года 12 логистических центров пропускной способностью 150 тысяч тонн и 224 холодильных складов вместимостью 143 тысячи тонн.

В первом полугодии была налажена деятельность 14 новых вузов, в том числе 6 республиканских и 8 иностранных. Организовано обучение по 40 новым направлениям образования и 41 новой специальности. Квоты приема увеличены на 20% по сравнению с прошлым годом.

Узбекистан за первые шесть месяцев посетили более 3 миллионов иностранных туристов, что на 30% больше, чем в прошлом году. Экспортировано на 28% больше туристических услуг, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На развитие женского предпринимательства выделено 100 млрд сумов. В течение первого полугодия освоен 41% этих средств, женщинами реализовано 1755 проектов и создано 2240 рабочих мест.

В завершение президент отметил: «Системная работа и дисциплина во всех государственных ведомствах и предприятиях, безусловное исполнение принятых решений, всемерная поддержка и практическое содействие предпринимателям должны быть и будут главным фактором результативности наших реформ».