Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды сообщил о неправомерных действиях хокима Шерабадского района Сурхандарьинской области, из-за которых под угрозу поставлено биоразнообразие Сурханского государственного заповедника и его уникальной экосистемы.

Как отметили «Газете.uz» в Госкомэкологии, государственные заповедники — наиболее режимный вид охраняемых территорий, созданных для защиты определенных видов растений, животных или экосистем. В них запрещена любая хозяйственная деятельность (за исключением контролируемых научных исследований). Они подпадают под категорию I классификации охраняемых зон Международного союза охраны природы (IUCN).

По инициативе Госкомитета по лесному хозяйству хоким Шерабадского района Урол Бобокулов 15 мая подписал решение об исключении из территории Сурханского заповедника 2163,9 га земель и объявлении их охранной (буферной) зоной заповедника для развития экологического туризма. Позже, 30 июня хоким района подписал еще одно решение — о выделении участка этих земель для строительства гостиницы предпринимателю Б. Эшбоеву (компания Ko’xitang Sharsharali Bog’lari).

«Данные действия свидетельствуют о грубом нарушении закона Республики Узбекистан „Об охраняемых природных территориях“. Заповедник является охраняемой природной территорией общегосударственного значения. Все решения, связанные с его созданием, изменением территории и реорганизацией, принимаются на уровне Кабинета Министров Республики Узбекистан», — подчеркнули в Госкомэкологии.

Все указанные действия осуществлялись без согласования с Госкомэкологии — органом, на который возложен контроль за сохранением и устойчивым использованием биоразнообразия и деятельностью охраняемых природных территорий страны, вне зависимости от их ведомственной принадлежности.

Фото: asad.uz.

Госкомэкологии направил информацию о нарушениях в хокимияты района и области, а также в прокуратуру Шерабадского района.

«Сурхандарьинское областное управление экологии и охраны окружающей среды обращалось в хокимият Шерабадского района. Районный хокимият игнорирует обращения. Затем управление обратилось к нам (в Госкомэкологии). Мы вышли с официальным письмом в хокимияты района и области о том, что нужно предотвратить неправомерные действия», — сообщили в комитете.

Из-за отсутствия реакции 10 августа представители Госкомэкологии выехали в Сурханский заповедник, где встретились с предпринимателем и представителями Управлением кадастра, чтобы объяснить, что решение хокима неправомерно.

Затем они встретились с хокимом Сурхандарьинской области Турой Бабаловым. На встрече отмечалось, что Узбекистан является участником ряда природоохранных международных соглашений и конвенций, в число которых входит Конвенция ООН о биологическом разнообразии. В рамках выполнения своих обязательств страна должна стремиться к увеличению площади охраняемых природных территорий, предназначенных, в первую очередь, для сохранения биоразнообразия и создания государственных заповедников преследует именно эту цель.

«Уменьшение площади заповедных территорий влечет за собой нарушение норм конвенции и свидетельствует о невыполнении Узбекистаном принятых на себя обязательств по обеспечению сохранения биоразнообразия на своей территории», — заявил «Газете.uz» представитель Госкомэкологии.

Узбекистан на регулярной основе сдает национальные отчеты по выполнению требований конвенции, где приводятся фактические данные о площади охраняемых природных территорий. Уменьшение показателей может привести к ситуации, аналогичной соблюдению Конвенции ЮНЕСКО в отношении городов Самарканд и Шахрисабз, считают в Госкомэкологии.

По итогам встречи хокимият Сурхандарьинской области заверил о скорейшем решении вопроса, касающегося территории Сурханского государственного заповедника.

Как объяснили в комитете, незаконное решение хокима района было выявлено во время передачи в систему Госкомэкологии заповедников в рамках постановления президента «О мерах по совершенствованию системы государственного управления в сфере охраняемых природных территорий» от 20 марта (ПП-4247).

Сегодня в Узбекистане функционируют 7 заповедников, расположенных в Ташкентской, Джизакской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Бухарской и Хорезмской областях, общей площадью свыше 188,33 тысячи га, что составляет только 0,42% территории страны.

Сурханский государственный заповедник располагается в юго-западных отрогах Гиссарского хребта Памиро-Алайской горной системы на высоте от 1500 до 3157 м над уровнем моря. Он находится на территории Шерабадского района и граничит с Туркменистаном.

Заповедник был создан постановлением Совета Министров Узбекской ССР №445 от 8 сентября 1986 года. На сегодняшний день он имеет площадь 23802 га и представлен восточным склоном хребта Кугитангтау.

На территории заповедника зарегистрировано 747 видов растений с 27 эндемиками. 39 видов флоры заповедника внесено в Красную книгу Узбекистана, в том числе 5 видов астрагалов, 5 видов эремурусов и 6 видов тюльпанов. Фауна заповедника насчитывает 181 вид позвоночных животных, в том числе 2 вида рыб, 2 вида амфибий, 21 вид рептилий, 132 вида птиц и 24 вида млекопитающих. 20 видов внесены в Красную книгу Узбекистана.

Среди этих видов есть уникальные для фауны Узбекистана и мира винторогий козел (мархур) и бухарский баран, виды с сокращающейся численностью и узким ареалом, находящиеся на грани полного исчезновения и нуждающиеся в скорейшем принятии мер по их сохранению и восстановлению. Как показали исследования, численность мархура и барана бухарского в Сурханском заповеднике восстанавливается очень медленно.

Помимо ландшафтного и биологического разнообразия, на территории Сурханского заповедника охраняются уникальные геологические образования и объекты исторического и культурного наследия. В их числе уникальный археологический памятник мирового значения — Зарауткамар с наскальными изображениями охоты на мархура и горного барана. В охранной зоне заповедника и на сопредельной территории также имеются памятники материальной культуры разных эпох.

«Газета.uz» не смогла дозвониться до хокимията Сурхандарьинской области по телефонам, указанным на сайте администрации.