Новым хокимом Нурафшана стал Кахрамон Кодирович Хакимов. Его кандидатура была утверждена на внеочередной сессии городского кенгаша народных депутатов 15 августа, сообщила пресс-служба хокимията Ташкентской области. Предыдущий хоким города Усмон Рахимов в этот же день был утвержден хокимом Алмалыка.

Кахрамон Хакимов (1971 г. р.) — выпускник Ферганского политехнического института (1995). Трудовую деятельность начал в УВД Избасканского района. В разные годы занимал ответственные должности в сфере промышленности и строительства.

С 2018 года работал генеральным директором проектного института «ТошуйжойЛИТИ».

Город Нурафшан (бывший Тойтепа) летом 2017 года был определен административным центром Ташкентской области (ранее у области не было административного центра). Сюда из центра Ташкента был переведен хокимият области. Сейчас реализуется проект полной перестройки города.

«Сегодня на наших глазах появляется новый город», — сказал, выступая на сессии, и. о хокима области Рустам Холматов. «Нурафшан — город будущего. Здесь дан старт крупным проектам, и таких проектов будет все больше», — отметил он.