Всемирно известный мотивационный оратор, меценат, писатель и певец Ник Вуйчич выступит в Ташкенте. История Ника — это путь по-настоящему сильного человека. Его жизнь вдохновляет других преодолевать трудности, отчаяние, верить в себя и обретать счастье несмотря на невероятные препятствия.

Ник Вуйчич c рождения обладал редкой генетической патологией — тетраамелией. У мальчика отсутствовали полноценные руки и ноги, но имелась одна частичная стопа с двумя сросшимися пальцами. Несмотря на физические недостатки, после хирургического разделения пальцев Ник научился ходить, работать на компьютере, писать, плавать, кататься на скейте и доске для серфинга. Он начал посещать школу для инвалидов, но вскоре пошел в обычную школу. Ник также является коучем и консультантом руководителей ряда крупнейших компаний и высокопоставленных государственных деятелей по всему миру.

Столкнувшись с огромными трудностями и после нескольких неудач, в десять лет Ник решил утопиться.

«Я пытался повернуться лицом к воде, но было очень сложно удержаться в таком положении. У меня ничего не получалось. Но за это короткое время я очень четко представил картину своих похорон: вот стоят мои папа и мама. И тут я понял, что не могу причинить им боль, не могу себя убить. Ведь все, что я видел от родителей — это огромная любовь ко мне», — вспоминает Ник Вуйчич.

В 21 год Ник окончил университет Гриффита в Брисбене. С 1999 года он начал выступать в школах и детских приютах, и вскоре открыл некоммерческую организацию «Жизнь без конечностей» (Life Without Limbs), начав благотворительную деятельность и помогая инвалидам по всему миру.

Он объездил много стран мира, выступая в школах, университетах и других организациях. Всего Ник совершил более 2,5 тысячи перелетов, а это 6,5 месяцев в воздухе и 3,5 тысячи выступлений в 69 странах на пяти континентах. Сегодня его аудитория насчитывает свыше 8 млн человек, тогда как охват онлайн-слушателей — около 1 млрд человек по всему миру.

Веря в силу мечты и возможность чуда, Вуйчич держит в своем шкафу пару ботинок в надежде на то, что они когда-нибудь ему понадобятся.

«Все начинается с мечты. Да, не каждая мечта сбывается. Но я видел множество людей, которые достигали своих целей. Поэтому мечтайте. И мечтайте по-крупному», — говорит Ник Вуйчич.

Ник Вуйчич — любящий муж прекрасной супруги и счастливый отец четырех детей. И он не только живет полноценной насыщенной жизнью, но и помогает многим другим людям обрести веру, надежду и любовь.

Форум «Жизнь без границ» в Ташкенте

14 сентября в Ташкенте состоится форум «Жизнь без границ» бизнес-школы «Синергия», который перевернет сознание слушателей на 180 градусов и расширит границы возможностей. Главный спикер форума — легендарный Ник Вуйчич. Спикер такого уровня впервые выступит в Ташкенте. Это отличный шанс для всех, кто хочет быть на вершине успеха и изменить восприятие к жизни в лучшую сторону. Ник лично приглашает всех на форум:

«Я о Нике слышал только из соцсетей, но когда попал на его выступление, то первая мысль, которая возникла — человек-улыбка. Его улыбка, как луч света, которая заряжает многих людей. Если сравнить мою жизнь с чашей, она была полупустая в какой-то момент и ее нужно было заполнить этими эмоциями. Я получил заряд из истории его жизни. После этого я прочитал его книгу и ключевой момент — идея, которую я вынес: у Бога есть свой план на каждого человека. После таких инсайтов смотришь на ситуации по-другому. И недавно у меня была мысль, что мне хочется остановиться и оглянуться. Хотелось поехать к людям, послушать их видение, посмотреть, как они живут. Человек начинает смотреть на жизнь и относиться к себе по-другому. Умных людей очень много, можно быть теоретиком, но я выбираю быть практиком. Все зависит от того, как вы программируете себя на эту ситуацию. Если правильно направлять свои мысли и действовать с четко выработанным планом, тогда эта ситуация может дать очень положительный результат. Самое главное быть дисциплинированным, собранным, терпеливым в таких ситуациях. Я хотел, чтобы весь мой коллектив в количестве 100−150 человек посетил семинар. Рекомендую всем ребятам сходить, это принесет вам радость. Желаю, чтобы все люди, которые придут на мастер-класс, нашли ответы на свои вопросы», — говорит Кайрат Малик, заместитель председателя правления по коммерции АГМК.

Спикеры форума:

Ник Вуйчич — мотивационный оратор, меценат, писатель и певец;

мотивационный оратор, меценат, писатель и певец; Георгий Аветов — ректор школы бизнеса «Синергия», эксперт в области образования в России;

ректор школы бизнеса «Синергия», эксперт в области образования в России; Барно Турсунова — сооснователь сети умных автосервисов «Вилл гуд», предприниматель, эксперт в области автоматизации бизнеса;

сооснователь сети умных автосервисов «Вилл гуд», предприниматель, эксперт в области автоматизации бизнеса; Борис Жалило — один из наиболее титулованных бизнес-тренеров России, входит в десятку лучших тренеров России по продажам;

один из наиболее титулованных бизнес-тренеров России, входит в десятку лучших тренеров России по продажам; Дмитрий Юрков — генеральный директор Synergy Digital;

генеральный директор Synergy Digital; Инди Гогохия — эксперт в области продвижения в Instagram, продвигает и управляет репутацией государственных деятелей, бизнесменов, в том числе из списка Forbes.

Стоимость билетов: от 150 тысяч сумов

Дата проведения: 14 сентября

Получить подробную информацию о форуме и стоимости билетов, а также приобрести их можно по ссылке.

Телефон: (+998) 94−632−05−00

Билеты также доступны на iTicket.uz

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Ифтихор, дом 1, государственный теннисный клуб «Юнусабад-Теннис»

"Газета.uz" — генеральный информационный партнер форума «Жизнь без границ» в Ташкенте.