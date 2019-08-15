Танкисты Узбекистана завоевали первое место во II дивизионе конкурса «Танковый биатлон» в рамках V Армейских международных игр (АрМи-2019), сообщила пресс-служба Министерства обороны. В заезде также участвовали Куба, Вьетнам и Уганда.

Команда преодолела маршрут за 2 часа 7 минут и 22 секунды, поразив по пути 13 мишеней. Благодаря победе военнослужащие Узбекистана пробили путевку на следующий год в I дивизион конкурса.

Финал I дивизиона конкурса «Танковый биатлон» состоится 17 августа на подмосковном полигоне «Алабино». За золото сразятся команды России, Беларуси, Казахстана и Азербайджана.

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