Новым хокимом Алмалыка стал Усмон Исмаилович Рахимов. Его кандидатура была утверждена на внеочередной 39-й сессии городского совета народных депутатов 15 августа, сообщила пресс-служба хокимията Ташкентской области.

Усмон Рахимов — выпускник Ташкентского государственного технического университета (1999). Трудовую деятельность начал инженером на УП «Пайвандкурилишмонтаж» компании «Тошнефтгазкурилиш», где прошел путь до главного механика, заместителя директора и директора.





Усмон Рахимов.

Впоследствии работал первым заместителем хокима Ташкентской области по вопросам развития промышленности, строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства.

С 2018 года занимал пост хокима города Нурфашан (бывший город Тойтепа, ныне административный центр Ташкентской области).

Выступая на сессии, и. о. хокима области Рустам Холматов отметил: «Я и раньше работал на ответственных постах в Ташкентской области. Облик города Алмалык и десять лет назад был практически таким же. В городе не заметны коренные изменения».

По его словам, в сентябре ожидается посещение города президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. «Готовы ли мы к визиту главы государства? Чувствуют ли обычные жители Алмалыка результаты реформ президента?.. Как говорил президент, нужно жить заботами народа. Особенно это касается руководителей», — сказал руководитель областной администрации.

Рустам Холматов также подчеркнул, что без развития экономики города невозможно решить социальные проблемы.

Уктамжон Каримов, возглавлявший Алмалык с августа 2018 года, в конце июля был назначен заместителем министра экономики и промышленности Узбекистана.