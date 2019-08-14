«В здоровом теле — здоровый дух», — гласит знаменитое крылатое выражение. Правительство Узбекистана определило одним из приоритетных направлений приобщение молодого поколения к занятиям спортом, пробуждению в нем интереса и любви к спорту с раннего детства, а также воспитание детей физически и духовно здоровыми, гармонично развитыми личностями.

Чтобы спорт стал для детей настоящим другом с малых лет, сегодня для них создаются все условия для занятий в различных спортивных секциях и кружках. И помимо футбола и бокса, большое внимание уделяется развитию тенниса — любимой игры миллионов по всему миру.





Денис Истомин и Ирода Туляганова — лишь немногие из мастеров ракетки, уже заявившие об узбекском теннисе на весь мир. Но на кортах спорткомплексов и клубов Узбекистана уже тренируются и подрастают будущие теннисные чемпионы.

Одним из спортивных заведений, вносящих существенный вклад в развитие тенниса в Узбекистане, является комплекс «Учкун». Спортивный клуб, построенный в 1986 году, сегодня находится на балансе УП «Узэлектросеть» и обладает большой базой для подготовки профессиональных спортсменов и просто любителей этой замечательной игры.





Спорткомплекс «Учкун» — это современная и полнофункциональная база, предлагающая все условия для занятия теннисом в Ташкенте. На территории клуба расположены шесть грунтовых кортов, два корта хард под навесом и один корт хард в закрытом зале. Поэтому занимающиеся здесь смогут овладеть игрой и изучить стратегию игры на этих популярных видах покрытия.

Основным видом деятельности клуба является проведение спортивно-массовых мероприятий среди работников энергосистемы Узбекистана, учебно-тренировочные занятия по теннису для детей и взрослых. Занятия проводятся в спортивных группах и в группах здоровья.





На территории СК «Учкун» проводятся городские и республиканские юношеские соревнования по теннису под эгидой Федерации тенниса Узбекистана, а также первенства среди работников энергосистемы и любителей. «Учкун» это не только спортивный комплекс, но и место общения разных поколений энергетиков. В перерывах между геймами старшее поколение сотрудников передает жизненный опыт новому поколению, пришедшему ему на смену.

Большую работу в воспитании подрастающего поколения оказывает Федерация тенниса Узбекистана. Только в августе текущего года было добавлено пять новых турниров Азиатской федерации тенниса в возрасте до 14 лет. Это уникальная возможность для юниоров, чтобы поиграть на международных турнирах.





Согласно календарного плана Федерации тенниса Узбекистана в республике проводится большое количество теннисных турниров для детей. Один из таких турниров проходил с 29 июля по 2 августа на кортах спорткомплекса «Учкун» среди девушек и юношей в различных возрастных группах. Всего в турнире приняли участие 150 юных теннисистов из Ташкента, Чирчика, Бухары, Ферганы и Андижана.

В результате упорной борьбы победителями и призерами соревнования стали: Камрон Тахиров, Мухамадазиз Мамаджанов, Сабрина Фарманова, Шахзода Артикбаева, Эмили Ким, Кейра Ким, Илес Аброров, Абдуллох Дильшодов, Эльбек Атабаев, Милана Томашевич, Асаль Валиева, Ахмад Ташмухамедов, Данила Квасов, Абдурахмон Хожибаев, Боходыр Достназаров, Аслиддин Хужанозаров и Сарвар Запаров.





Судейская коллегия и тренерский состав выражают глубокую благодарность Федерации тенниса Узбекистана и лично Генеральному секретарю Федерации Ироде Тулягановой за оказанную помощь в проведении турниров.

На сегодня в теннисном клубе «Учкун» воспитываются более 200 детей и взрослых. Также тренируются мастера и кандидаты в сборную команду Узбекистана по теннису, среди которых Сергей Фомин, Олимжон Набиев, Иброхим Уринов, Максим Шин, Абдурахман Саидмухамедов и Шахзода Артибаева.





Раскрыться юным талантам здесь помогают опытные тренеры и ассистенты. В прошлом они выступали за сборную Узбекистана по теннису, а сегодня передают накопленный опыт и знания подрастающим теннисистам. Ребята с вниманием прислушиваются к словам тренеров, чтобы через несколько лет получить возможность с честью защищать флаг республики на международной спортивной арене. И у этого есть все основания, ведь воспитанниками СК «Учкун» были такие игроки международного класса, как Ирода Туляганова, Варвара Лепченко, Сабина Шарипова, Алина Абдурахимова и Милана Масленкова.

Коллектив СК «Учкун» приглашает всех желающих заниматься теннисом не только для того, чтобы стать в будущем чемпионом, но и просто для себя, здоровья и души.

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