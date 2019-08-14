С 15 августа плата за проезд в общественном транспорте Ташкента — метро и автобусах — повысится с 1200 до 1400 сумов. При этом цена проездных карточек не изменится, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

Напомним, с этого же дня в Узбекистане возрастет цена на топливо. Новая розничная цена литра автобензина Аи-80 составит 4500 сумов, дизельного топлива — 5400 сумов, дизтопливо ЭКО — 5700 сумов.



Кроме того, с 15 августа повышаются тарифы на природный и сжиженный газ, а также электроэнергию. Изменение цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы утверждено постановлением Кабинета Министров от 30 июля.

В предыдущий раз цены на проезд в общественном городском повышались в апреле 2016 года.