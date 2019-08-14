С 15 августа плата за проезд в общественном транспорте Ташкента — метро и автобусах — повысится с 1200 до 1400 сумов. При этом цена проездных карточек не изменится, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.
Напомним, с этого же дня в Узбекистане возрастет цена на топливо. Новая розничная цена литра автобензина Аи-80 составит 4500 сумов, дизельного топлива — 5400 сумов, дизтопливо ЭКО — 5700 сумов.
Кроме того, с 15 августа повышаются тарифы на природный и сжиженный газ, а также электроэнергию. Изменение цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы утверждено постановлением Кабинета Министров от 30 июля.
В предыдущий раз цены на проезд в общественном городском повышались в апреле 2016 года.
Александр Бодягин
цена проезда в 1400сум будет очень неудобна в оплате, 100 сум сдачи ни кто не даст!!! реально проезд будет стоить 1500сум, опять в пользу водителей!!!
Павел Чирцов
Почему не 1500? Все для неудобства людей — будут спокойно недодавать сдачу в транспорте!
Юлия Федосеева
Если у вас есть пластиковая карта — покупайте жетончики для проезда и не нужна будет сдача. А так же в последнее время стало достаточно монет по 100 и 200 сум — поэтому не вижу проблемы. Здорово, что не так сильно подорожал проезд. Спасибо.
Kira Lion
Непонятно, проездные не подорожают только в августе или вообще?
Лилия Хашимова
Если бы ещё все кондуктора обелечивали а не ложили себе в карман.
Виктор Неизвесный
Александр Бодягин
Сделали бы лучше сразу 2000, но чтоб в каждом автобусе был кондиционер зима/лето!
Шухрат Далиев
Александр Бодягин, цены повышаются на 16% и действительно водители во многом случаи вряд ли дадут 100 сум сдачи. Как Вы сказали, опять в пользу водителей!