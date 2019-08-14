Отработавшее топливо атомной электростанции (АЭС), которую планируют построить в Узбекистане, будет перерабатываться в России, радиоактивные отходы — храниться на территории Узбекистана, сообщила пресс-служба агентства «Узатом».

В ходе переработки отработавшего топлива в России весь ценный ядерный материал будет извлечен, а остаток приведен в твердое агрегатное состояние путем выпаривания и прессования, после чего возвращен на территорию Узбекистана.

По данным «Узатома», этот механизм предусмотрен рядом международных соглашений, участниками которых являются Узбекистан и Россия: договор о нераспространении ядерного оружия (1 июля 1968 года), конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок (26 октября 1979 года), объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами (5 сентября 1997 года).

В соответствии с межправительственным соглашением о строительстве АЭС, подписанном осенью 2018 года, вопросы в области обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО) будут регулироваться отдельными соглашениями и контрактами, отметили в агентстве. «Каждая страна должна хранить свои радиоактивные отходы на своей территории», — говорится в сообщении.

Как ожидается, стратегия обращения с ОЯТ и РАО будет подготовлена и утверждена с учетом международного опыта в ближайшее время.

В конце июня компания «Атомстройэкспорт», входящая в состав «Росатома», приступила ко второму этапу инженерно-изыскательских работ по строительству. Ранее гендиректор агентства «Узатом» Журабек Мирзамахмудов заявлял, что Россия и Узбекистан могут подписать контракт на строительство АЭС до конца 2019 года.