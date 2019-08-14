Сарыагашский районный суд Туркестанской области Казахстана 13 августа приговорил к трем годам лишения свободы Ордухана Мехтиева — владельца автобуса, в котором при пожаре на трассе «Самара — Шымкент» в январе 2018 года сгорели 52 гражданина Узбекистана. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-испытательной системы минимальной безопасности, сообщил казахстанский портал informburo.kz.

Ордухан Мехтиев осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей 348 части 4 Уголовного кодекса (недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями).

Возгорание пассажирского автобуса произошло 18 января 2018 года в Актюбинской области. В салоне находилось 55 пассажиров и 2 водителя: 52 человека погибли на месте, 5 человек смогли выбраться из автобуса.

Владелец автобуса не явился в правоохранительные органы и скрылся от следствия. В декабре прошлого года его задержали в Ташкенте, затем экстрадировали в Шымкент.

По данным издания, в начале ноября прошлого года суд приговорил водителей автобуса к пяти годам лишения свободы. Учредители компании-перевозчика получили по 3,5 года колонии минимальной безопасности.