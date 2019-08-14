Должностные лица не осознают неприкосновенность частной собственности, находящейся под охраной государства, противоправность изъятия частной собственности, включая ранее приватизированную, под любыми предлогами, и сноса имущества без обоснованной надобности, а также допускают самовольные действия при выделении земельных участков, говорится в указе президента Узбекистана о защите прав предпринимателей от 13 августа.

Таким образом, сказано в документе, требуется усиление гарантий защиты конституционных прав собственников и повышение ответственности данных лиц за допущение подобных правонарушений.

С 1 января 2020 года кенгашам народных депутатов передаются полномочия председателя Совета Министров Каракалпакстана, хокимов областей и Ташкента, районов и городов по изъятию и передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения от одних фермерских хозяйств другим в случаях, предусмотренных законодательством, а также по изъятию земельных участков, находящихся во владении, пользовании и собственности физических и юридических лиц, для общественных и государственных нужд.

Генеральной прокуратуре и уполномоченному по защите прав предпринимателей поручено установить системный надзор за недопустимостью нанесения ущерба частным собственникам путем нарушения их прав, в том числе незаконного ограничения или лишения права собственности, посягательства на частную собственность, включая ранее приватизированную, навязывания собственнику заведомо неприемлемых условий, в том числе необоснованные требования по передаче имущества или имущественных прав, а также изъятия собственности либо понуждения его на отказ от права на собственное имущество.

Кроме того, Генпрокуратуре и бизнес-омбудсману предписано принимать необходимые меры по предотвращению и недопущению фактов злоупотреблений и нарушения законности со стороны должностных лиц.

В течение двух месяцев Кабинет Министров внесет предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, в том числе в закон Узбекистана «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников», предусматривающих усиление гарантий защиты прав собственников на неприкосновенность частной собственности, свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим им имуществом, полное возмещение собственникам рыночной стоимости изъятой для государственных и общественных нужд земельной площади.

Документ называет еще одну проблему в сфере развития предпринимательства — бюрократические барьеры и волокита при выделении земельных участков, проведении строительно-монтажных работ, подключении к инженерно-коммуникационным сетям, обеспечении доступа субъектов предпринимательства к производственной инфраструктуре, кредитным и другим финансовым ресурсам.

Как отмечается в указе, для исправления этих недостатков требуется скоординированное взаимодействие государственных органов всех уровней под единым методологическим началом, создание четких и ясных правовых норм функционирования частной собственности, реализации земельных участков, проведения тендерных торгов и сноса зданий и сооружений, не принадлежащих государству, поддержки предпринимательских инициатив, вовлечения населения в занятие бизнесом.

Ранее мы писали, что этим же указом на председателя Совета Министров Каракалпакстана, хокимов областей, районов и городов, а также руководителей Министерства строительства и Госкомземгеодезкадастра возложена персональная ответственность за безусловное исполнение и строгое соблюдение норм Конституции о неприкосновенности частной собственности, обеспечении свободы экономической деятельности и предпринимательства и защиты от посягательств.