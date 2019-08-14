Воспитанники футбольной школы Junior вернулись домой после успешного выступления на международном футбольном турнире, который проходил с 3 по 6 августа на территории академии «Спартак». На соревновании Узбекистан представляли 15 команд. Выезд оказался крупнейшим по своим масштабам: делегация Узбекистана составила больше 300 человек вместе с родителями. Дети с родителями добирались тремя рейсами на турнир.





Данное мероприятие является наиболее массовым детским турниром в России, на котором состязались более 200 команд со всего мира. Наиболее старшими участниками были ребята 2006 года рождения, а наиболее юными — дети 2014 года рождения. Несмотря на дождливую и прохладную погоду, каждая команда упорно боролась, достойно представляя Узбекистан на турнире. А родители, в свою очередь, поддерживали каждого игрока.





Воспитанники футбольной школы порадовали прекрасными результатами.

Кубок за 1 место:

команда 2008;

команда 2009;

команда 2007;

команда 2006.

Кубок за 2 место:

команда 2013;

команда 2011;

команда 2010.





Награждение чемпионов состоялось на стадионе «Открытие Арена». Футболистам торжественно вручили кубки, медали и грамоты. Награда «Лучший игрок турнира» досталась участнику команды 2010 Амиру Рахматалиеву. Этот выезд надолго останется в памяти детей.

«Мы очень гордимся нашими воспитанниками. Несмотря на юный возраст они очень достойно боролись за награды. Мы выражаем благодарность болельщикам-родителям, которые поддержали этот выезд и отправились вместе с нами в Москву», — сказала Гульнара Гимаева, директор футбольной школы Junior.





На церемонии награждения Гульнара Гимаева также получила награду за существенный вклад в развитие футбольной сети в Узбекистане.

Телефон: (+998) 71−200−20−27

Сайт: fsjunior.com

Instagram: @fsjunioruz

На правах рекламы.