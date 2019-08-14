Совету Министров Каракалпакстана, хокимиятам областей, Ташкента, районов и городов запретили принудительно привлекать субъекты предпринимательства к труду, благотворительности и общественным мероприятиям. Эта мера содержится в указе президента Узбекистана о защите прав предпринимателей от 13 августа.

В частности, запрещено принудительное привлечение субъектов предпринимательства к работам, не связанным с их основной деятельностью, в том числе оказанию спонсорской и благотворительной поддержки, проведению работ по благоустройству, озеленению территорий, сбору металлолома и макулатуры, а также другим работам.

Нельзя также привлекать субъекты предпринимательства в любых формах к сезонным — посевным и уборочным — работам в сельском хозяйстве и другим мероприятиям, связанным с отвлечением трудовых ресурсов, денежных средств и других материальных ценностей.

Запрещено проводить совещания и другие мероприятия с участием субъектов предпринимательства принудительно, в том числе под угрозой применения в отношении них мер административного или иного воздействия.

В июле «Газета.uz» писала о добровольно-принудительных семинарах для фермеров в Касбийском районе Кашкадарьинской области. В одном случае сотрудники ОВД пришли к фермеру, пропустившему семинар, во втором — сотрудников фермерских хозяйств и мирабов (водораспределителей), пришедших на семинар, отчитали по разным причинам, надели на них наручники и заперли на два часа в автобусе.

В Риштанском районе Ферганской области в прошлом месяце к хашару привлекались работники акционерных обществ «Ферганаазот» — 1500 сотрудников и «Ферганская теплоэлектроцентраль» — 550 сотрудников, а также 2500 работников общества с ограниченной ответственностью «Ферганский нефтеперерабатывающий завод».