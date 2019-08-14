Ташкентский межрайонный экономический суд 13 августа начал рассмотрение заявления Республиканского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора о приостановлении деятельности компании Diyor Biznes («Молочная кухня») до устранения выявленных недостатков. На процессе присутствовал корреспондент «Газеты.uz».

13 апреля «Молочная кухня» получила предписание о прекращении деятельности из-за якобы близкого расположения скотомогильников, а также других нарушений, связанных с неприемлемым расположением раздевалок, отсутствием душевой, несоответствия условий помещений для стирки, сушки и глажки и других.

25 апреля бывший учредитель Diyor Biznes Шухрат Каюмов (ныне юрист) подал иск в Чиланзарский межрайонный административный суд с требованием отменить постановление, подписанное заместителем главного врача ГУСЭН Минздрава 15 апреля.

7 июня суд отказал в удовлетворении заявления компании, а также взыскал с предприятия государственную пошлину в размере 10 МРЗП (2,02 млн сумов).

16 июля «Молочная кухня» подала апелляцию в Ташкентский городской административный суд, чтобы отменить решение суда первой инстанции, которое, по мнению заявителя, было «незаконным, несправедливым, необоснованным, вынесенным с нарушением принципов административного судопроизводства, с нарушением норм материального и процессуального права».

22 июля суд оставил без изменения вердикт суда первой инстанции по данному делу.

На заседании Ташкентского межрайонного экономического суда во вторник по председательством судьи Анвара Ибрагимова представитель РЦГСЭН Салим Меликулов напомнил о нарушениях предприятия и призвал приостановить его деятельность до устранения недостатков.

Директор «Молочной кухни» Джалолиддин Исхаков представил копию письма от 13 апреля с информированием РЦГСЭН об устранении выявленных в ходе проверки нарушений. Салим Меликулов заявил, что было бы физически невозможно получить необходимые справки и свидетельства для сотрудников «за два дня» (проверка проводилась 8−10 апреля — ред.).

Говоря о возможных скотомогильниках, Джалолиддин Исхаков заявил, что территория Ташкентского НИИ вакцин и сывороток находится в оперативном управлении Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения. «Как мы можем устранить возможное нарушение, которое выявлено на территории чужого владельца?!» — сказал он.

Представитель «Молочной кухни» представил письменные возражения на требование РЦГСЭН. В частности, он указал на копию письма, направленного в РЦГСЭН еще 27 апреля, в котором компания просила определить перечень мероприятий, подлежащих выполнению предприятием, а также указать сроки их выполнения. На данное письмо ответ так и не поступил, утверждает он.

Кроме того, Джалолиддин Исхаков приложил ответы Управления кадастра и «Узархива» об отсутствии на территории бывшего НИИ скотомогильников, ям Беккери и муфельных печей, а также копию распоряжения Кабинета Министров о реализации иностранному предприятию Belfarm зданий и части территории института для организации производства лекарств.

Судья Анвар Ибрагимов спросил у адвоката РЦГСЭН, почему в акте проверки, где указаны нарушения предприятия, отсутствует информация о скотомогильниках. Салим Меликулов сослался на документ для служебного пользования (ДСП) от Агентства по развитию фармотрасли и «специалиста Маматкулова». Судья попросил на следующее заседание предоставить ему этот документ для ознакомления и пригласить представителя агентства.

При этом Анвар Ибрагимов также попросил «Молочную кухню» предоставить документальное подтверждение устранения нарушений, чтобы представители РЦГСЭН могли на месте проверить устраненные недостатки.

Судебное заседание отложено на 23 августа.