В Юнусабадском районе Ташкента будет создана производственная площадка по выпуску карбапенемов (антибиотиков) в рамках договоренностей между Узбекистаном и Беларусью. Это предусмотрено распоряжением Кабинета Министров от 31 июля (документ имеется в редакции). Ранее сообщалось о проекте постановления правительства об этом.

Согласно распоряжению, иностранному предприятию Belfarm, созданному в январе, по «нулевой» выкупной стоимости реализуются здания и сооружения общей площадью 14625 кв. м на земельном участке в 2 га, который расположен на пересечении улиц Кичик халка йули и Чингиза Айтматова (бывшая Бодомзор йули), 37.

Имущество бывшего предприятия по производству бактерийных препаратов «Вакцина», а также часть зданий и сооружений Ташкентского НИИ вакцин и сывороток общей площадью 15171 кв. м, расположенные по указанному адресу, были переданы Агентству по развитию фармацевтической отрасли на правах оперативного управления постановлением правительства «О мерах по эффективному использованию производственных площадей фармацевтической отрасли» (ПКМ-28I) от 9 апреля 2018 года (отсутствует в свободном доступе).

Распоряжением предусмотрено, что инвестор должен выполнить инвестиционные и социальные обязательства в течение пяти лет. Предприятие должно привлечь прямые иностранные инвестиции в эквиваленте не менее 10 млн долларов.

Компания должна осуществить ремонт и реконструкцию объекта, оснащение его оборудованием, благоустройство прилегающей территории, создать испытательную физико-химическую и микробиологическую лабораторию, а также склад для фармацевтической продукции.

На предприятии планируется выпускать стерильные порошки антибиотиков (10 миллионов флаконов в год), твердые лекарственные формы (500 миллионов таблеток, 60 миллионов капсул и 6 миллионов саше в год) в соответствии с правилами надлежащей производственной практики GMP. Инвестор должен создать не менее 120 рабочих мест.

Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций руководителем Belfarm указан Икромжон Тажибаевич Хасанов. Доли в предприятии распределены между Farmsoft Solutions FZE (60%), Varanetski Baliaslau (20%) и Adamovich Uladzimir (20%).

На территории Ташкентского НИИ вакцин и сывороток располагаются компании Diyor Biznes (бренд «Молочная кухня») и Novopharma Plus, чью деятельность предписывал остановить Республиканский центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора из-за предполагаемого близкого расположения скотомогильников. «Газета.uz» подробно освещала судебный процесс по этому делу.